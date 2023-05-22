Старший лейтенант армии ДНР объяснил бесполезность поставок ВСУ западных самолетов

Чтобы подготовить полноценного пилота, способного управлять западной военной авиационной техникой типа американских истребителей F-16, украинским военным необходимо несколько лет обучения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин.
«Техника Запада слишком компьютеризирована. Для выращивания полноценного пилота, чтобы он научился нормально на них работать, необходимо несколько лет. Даже по ускоренным курсам в три месяца, чтобы пилот научился летать на F-16, все в конечном итоге приведет к тому, что он превратиться в большую мишень. Он угробит этот самолет, чем нанесет имиджевый урон производителям этих же самолетов F-16. Как это уже случилось с зенитно-ракетными комплексами Patriot. Их поставили на Украину, прилетели наши ракеты и в итоге уже часть [американских ЗРК] уничтожена», — объяснил Александр Матюшин.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому летом начать обучать пилотов ВСУ управлять американскими F-16. Позже на сайте британского правительства появилась информация о возможности создания «международной коалиции» между Соединенным королевством и Нидерландами. Она нужна для того, чтобы закупать для Украины американские истребители F-16.
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