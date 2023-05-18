В Тюмени на полторы недели перекроют центральную улицу. Карта

19 мая 2023 в 15:12 Размер текста - 17 +

Улицу Ленина в Тюмени перекроют с с 20 по 31 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из-за ремонта с 20 по 31 мая перекроют улицу Ленина в центре города. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Перекрытие изменит маршрут полутора десятков автобусных маршрутов. «С 20 мая по 31 августа из-за капитального ремонта на участке от здания Краеведческого музея (ул. Ленина, 2) до ул. Красина общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка. Это касается маршрутов №№ 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149», — рассказали в инфоцентре. Власти уточняют, что новое расписание общественного транспорта доступно на сайте Тюменьгортранса. А также в мобильном приложении «Тюменский транспорт». Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

В Тюмени из-за ремонта с 20 по 31 мая перекроют улицу Ленина в центре города. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Перекрытие изменит маршрут полутора десятков автобусных маршрутов. «С 20 мая по 31 августа из-за капитального ремонта на участке от здания Краеведческого музея (ул. Ленина, 2) до ул. Красина общественный транспорт будет следовать в объезд перекрытого участка. Это касается маршрутов №№ 9, 11, 14, 17, 17к, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149», — рассказали в инфоцентре. Власти уточняют, что новое расписание общественного транспорта доступно на сайте Тюменьгортранса. А также в мобильном приложении «Тюменский транспорт».