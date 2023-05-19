Движение по дороге Надым-Салехард будет восстановлено в ближайшее время

В ближайшее время проезд по дороге Надым — Салехард откроют по двум полосам
Движение по мосту на дороге Надым — Салехард обещают восстановить в течение трех часов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«В течение трех часов проезд по мосту через ручей на дороге Надым-Салехард восстановят по двум полосам. Наблюдать за восстановленным участком в круглосуточном режиме будут специалисты подрядной организации», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о том, что на дороге Надым-Салехард проезд был закрыт из-за размытия участка. На данный момент на этом участке дороги организовано реверсивное движение.
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