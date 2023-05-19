Движение по дороге Надым-Салехард будет восстановлено в ближайшее время

20 мая 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

В ближайшее время проезд по дороге Надым — Салехард откроют по двум полосам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Движение по мосту на дороге Надым — Салехард обещают восстановить в течение трех часов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В течение трех часов проезд по мосту через ручей на дороге Надым-Салехард восстановят по двум полосам. Наблюдать за восстановленным участком в круглосуточном режиме будут специалисты подрядной организации», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что на дороге Надым-Салехард проезд был закрыт из-за размытия участка. На данный момент на этом участке дороги организовано реверсивное движение.

Движение по мосту на дороге Надым — Салехард обещают восстановить в течение трех часов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале департамента транспорта и дорожного хозяйства. «В течение трех часов проезд по мосту через ручей на дороге Надым-Салехард восстановят по двум полосам. Наблюдать за восстановленным участком в круглосуточном режиме будут специалисты подрядной организации», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что на дороге Надым-Салехард проезд был закрыт из-за размытия участка. На данный момент на этом участке дороги организовано реверсивное движение.