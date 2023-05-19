Главы крупнейших городов ЯНАО поздравили выпускников с последним звонком

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов и глава Салехарда Алексей Титовский поздравили выпускников с последним звонком. Поздравления от глав опубликованы в их официальных telegram-каналах.
«В школах нашего города сегодня звучит последний звонок. <…> Ребята, успехов в дальнейшем обучении и во всех начинаниях. Вы — будущее нашего города, и я уверен, что сможете достичь высот», — говорится в сообщении Алексея Титовского.
Андрей Воронов, обращаясь к выпускникам, сказал, что сейчас у ребят впереди самое интересное — взрослая жизнь. Глава Нового Уренгоя отметил, что выпускников ждут в родном городе молодыми учителями, врачами, газовиками, нефтяниками, строителями и другими специалистами.
Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращение поздравил выпускников с последним звонком. Артюхов убежден, что база, которую дал Ямал школьникам, позволит им с легкостью получать новые знания, добиваться успеха, исполнять свои мечты.
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