19 мая 2023
18 мая 2023

Главы крупнейших городов ЯНАО поздравили выпускников с последним звонком

Андрей Воронов и Алексей Титовский поздравили выпускников с последним звонком
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с партийным активом Северного управленческого округа. Свердловская область, Серов, последний звонок, школьницы, выпускники, школьники, выпускник2017, праздник
В школах ЯНАО прозвучали последние звонки Фото:

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов и глава Салехарда Алексей Титовский поздравили выпускников с последним звонком. Поздравления от глав опубликованы в их официальных telegram-каналах.

«В школах нашего города сегодня звучит последний звонок. <…> Ребята, успехов в дальнейшем обучении и во всех начинаниях. Вы — будущее нашего города, и я уверен, что сможете достичь высот», — говорится в сообщении Алексея Титовского.

Андрей Воронов, обращаясь к выпускникам, сказал, что сейчас у ребят впереди самое интересное — взрослая жизнь. Глава Нового Уренгоя отметил, что выпускников ждут в родном городе молодыми учителями, врачами, газовиками, нефтяниками, строителями и другими специалистами.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращение поздравил выпускников с последним звонком. Артюхов убежден, что база, которую дал Ямал школьникам, позволит им с легкостью получать новые знания, добиваться успеха, исполнять свои мечты.

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Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов и глава Салехарда Алексей Титовский поздравили выпускников с последним звонком. Поздравления от глав опубликованы в их официальных telegram-каналах. «В школах нашего города сегодня звучит последний звонок. <…> Ребята, успехов в дальнейшем обучении и во всех начинаниях. Вы — будущее нашего города, и я уверен, что сможете достичь высот», — говорится в сообщении Алексея Титовского. Андрей Воронов, обращаясь к выпускникам, сказал, что сейчас у ребят впереди самое интересное — взрослая жизнь. Глава Нового Уренгоя отметил, что выпускников ждут в родном городе молодыми учителями, врачами, газовиками, нефтяниками, строителями и другими специалистами. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращение поздравил выпускников с последним звонком. Артюхов убежден, что база, которую дал Ямал школьникам, позволит им с легкостью получать новые знания, добиваться успеха, исполнять свои мечты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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