Главы крупнейших городов ЯНАО поздравили выпускников с последним звонком

Андрей Воронов и Алексей Титовский поздравили выпускников с последним звонком

20 мая 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

В школах ЯНАО прозвучали последние звонки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов и глава Салехарда Алексей Титовский поздравили выпускников с последним звонком. Поздравления от глав опубликованы в их официальных telegram-каналах. «В школах нашего города сегодня звучит последний звонок. <…> Ребята, успехов в дальнейшем обучении и во всех начинаниях. Вы — будущее нашего города, и я уверен, что сможете достичь высот», — говорится в сообщении Алексея Титовского. Андрей Воронов, обращаясь к выпускникам, сказал, что сейчас у ребят впереди самое интересное — взрослая жизнь. Глава Нового Уренгоя отметил, что выпускников ждут в родном городе молодыми учителями, врачами, газовиками, нефтяниками, строителями и другими специалистами. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращение поздравил выпускников с последним звонком. Артюхов убежден, что база, которую дал Ямал школьникам, позволит им с легкостью получать новые знания, добиваться успеха, исполнять свои мечты.

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов и глава Салехарда Алексей Титовский поздравили выпускников с последним звонком. Поздравления от глав опубликованы в их официальных telegram-каналах. «В школах нашего города сегодня звучит последний звонок. <…> Ребята, успехов в дальнейшем обучении и во всех начинаниях. Вы — будущее нашего города, и я уверен, что сможете достичь высот», — говорится в сообщении Алексея Титовского. Андрей Воронов, обращаясь к выпускникам, сказал, что сейчас у ребят впереди самое интересное — взрослая жизнь. Глава Нового Уренгоя отметил, что выпускников ждут в родном городе молодыми учителями, врачами, газовиками, нефтяниками, строителями и другими специалистами. Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем видеообращение поздравил выпускников с последним звонком. Артюхов убежден, что база, которую дал Ямал школьникам, позволит им с легкостью получать новые знания, добиваться успеха, исполнять свои мечты.