19 мая 2023
18 мая 2023

Губернатор ЯНАО поздравил выпускников с последним звонком. Видео

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Госсовет в Кремле. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов поздравил выпускников с последним звонком Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поздравил выпускников с последним звонком. Видеообращение главы региона опубликовал официальный telegram-канал управления образования Губкинского.

«Дорогие ребята! От всей души поздравляю каждого из вас. Вам предстоит ответственный шаг — сдача госэкзаменов, поступление в учебные заведения. Отбросьте переживания, точно знаю, у вас все получится. Убежден, что база которую вам дал Ямал, позволит с легкостью брать новые знания и навыки, добиваться успеха, исполнять свои мечты» — сказал губернатор.

Ранее URA.RU рассказало, как пройдут последние звонки в ЯНАО. В школах Нового Уренгоя последние звонки пройду 20 мая с 10:00, городской последний звонок пройдет на площадке Дворца спорта «Звездный» в 14:00.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поздравил выпускников с последним звонком. Видеообращение главы региона опубликовал официальный telegram-канал управления образования Губкинского. «Дорогие ребята! От всей души поздравляю каждого из вас. Вам предстоит ответственный шаг — сдача госэкзаменов, поступление в учебные заведения. Отбросьте переживания, точно знаю, у вас все получится. Убежден, что база которую вам дал Ямал, позволит с легкостью брать новые знания и навыки, добиваться успеха, исполнять свои мечты» — сказал губернатор. Ранее URA.RU рассказало, как пройдут последние звонки в ЯНАО. В школах Нового Уренгоя последние звонки пройду 20 мая с 10:00, городской последний звонок пройдет на площадке Дворца спорта «Звездный» в 14:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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