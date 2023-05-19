Губернатор ЯНАО поздравил выпускников с последним звонком. Видео

20 мая 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов поздравил выпускников с последним звонком Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поздравил выпускников с последним звонком. Видеообращение главы региона опубликовал официальный telegram-канал управления образования Губкинского. «Дорогие ребята! От всей души поздравляю каждого из вас. Вам предстоит ответственный шаг — сдача госэкзаменов, поступление в учебные заведения. Отбросьте переживания, точно знаю, у вас все получится. Убежден, что база которую вам дал Ямал, позволит с легкостью брать новые знания и навыки, добиваться успеха, исполнять свои мечты» — сказал губернатор. Ранее URA.RU рассказало, как пройдут последние звонки в ЯНАО. В школах Нового Уренгоя последние звонки пройду 20 мая с 10:00, городской последний звонок пройдет на площадке Дворца спорта «Звездный» в 14:00.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов поздравил выпускников с последним звонком. Видеообращение главы региона опубликовал официальный telegram-канал управления образования Губкинского. «Дорогие ребята! От всей души поздравляю каждого из вас. Вам предстоит ответственный шаг — сдача госэкзаменов, поступление в учебные заведения. Отбросьте переживания, точно знаю, у вас все получится. Убежден, что база которую вам дал Ямал, позволит с легкостью брать новые знания и навыки, добиваться успеха, исполнять свои мечты» — сказал губернатор. Ранее URA.RU рассказало, как пройдут последние звонки в ЯНАО. В школах Нового Уренгоя последние звонки пройду 20 мая с 10:00, городской последний звонок пройдет на площадке Дворца спорта «Звездный» в 14:00.