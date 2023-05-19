19 мая 2023
18 мая 2023

Движение по размытой трассе в ЯНАО восстановлено. Фото

На трассе Надым — Салехард движение восстановлено
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кировский мост. Трактор Челябинск Донбасу. Курган, кировский мост
На восстановление размытого участка дороги ушли целые сутки Фото:

В ЯНАО восстановили движение по мосту через ручей на дороге Надым-Салехард. Информацию об этом опубликовал департамент транспорта и дорожного хозяйства в своем официальном telegram-канале.

«Целые сутки без остановки дорожники восстанавливали проезд по мосту. Проезд открыт. Подрядчик продолжает плановые работы, поэтому возможны краткосрочные ограничения с организацией движения в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что движение на размытом участке дороги Надым — Салехард должны открыть в течение трех часов. За восстановленным участком в круглосуточном режиме будут наблюдать специалисты подрядной организации.

Участок размытой трассы восстановлен
Участок размытой трассы восстановлен

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО восстановили движение по мосту через ручей на дороге Надым-Салехард. Информацию об этом опубликовал департамент транспорта и дорожного хозяйства в своем официальном telegram-канале. «Целые сутки без остановки дорожники восстанавливали проезд по мосту. Проезд открыт. Подрядчик продолжает плановые работы, поэтому возможны краткосрочные ограничения с организацией движения в реверсивном режиме», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что движение на размытом участке дороги Надым — Салехард должны открыть в течение трех часов. За восстановленным участком в круглосуточном режиме будут наблюдать специалисты подрядной организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...