Движение по размытой трассе в ЯНАО восстановлено. Фото

На трассе Надым — Салехард движение восстановлено

20 мая 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

На восстановление размытого участка дороги ушли целые сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ЯНАО восстановили движение по мосту через ручей на дороге Надым-Салехард. Информацию об этом опубликовал департамент транспорта и дорожного хозяйства в своем официальном telegram-канале. «Целые сутки без остановки дорожники восстанавливали проезд по мосту. Проезд открыт. Подрядчик продолжает плановые работы, поэтому возможны краткосрочные ограничения с организацией движения в реверсивном режиме», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что движение на размытом участке дороги Надым — Салехард должны открыть в течение трех часов. За восстановленным участком в круглосуточном режиме будут наблюдать специалисты подрядной организации. Участок размытой трассы восстановлен telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала»

В ЯНАО восстановили движение по мосту через ручей на дороге Надым-Салехард. Информацию об этом опубликовал департамент транспорта и дорожного хозяйства в своем официальном telegram-канале. «Целые сутки без остановки дорожники восстанавливали проезд по мосту. Проезд открыт. Подрядчик продолжает плановые работы, поэтому возможны краткосрочные ограничения с организацией движения в реверсивном режиме», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о том, что движение на размытом участке дороги Надым — Салехард должны открыть в течение трех часов. За восстановленным участком в круглосуточном режиме будут наблюдать специалисты подрядной организации.