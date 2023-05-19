В ЯНАО восстановили движение по мосту через ручей на дороге Надым-Салехард. Информацию об этом опубликовал департамент транспорта и дорожного хозяйства в своем официальном telegram-канале.
«Целые сутки без остановки дорожники восстанавливали проезд по мосту. Проезд открыт. Подрядчик продолжает плановые работы, поэтому возможны краткосрочные ограничения с организацией движения в реверсивном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о том, что движение на размытом участке дороги Надым — Салехард должны открыть в течение трех часов. За восстановленным участком в круглосуточном режиме будут наблюдать специалисты подрядной организации.
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