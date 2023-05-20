В ЯНАО казачье общество откроет курсы военной подготовки

21 мая 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Курсы будут организованы на средства гранта губернатора Артюхова Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В Тазовском районе (ЯНАО) хуторское казачье общество на средства гранта губернатора Дмитрия Артюхова организует курсы начальной военной подготовки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале районной администрации. «Тазовское хуторское казачье общество — в числе обладателей гранта от Губернатора округа Дмитрия Артюхова. Казаки представили на конкурс свой проект «Военно-патриотическое объединение «Доблесть». Главная задумка авторов проекта — организация и проведение курсов начальной военной подготовки», — говорится в сообщении. Программа занятий будет включать огневую и тактическую подготовку, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи, изучение способов оборудования и маскировки позиций. Также курсанты освоят приемы рукопашного боя и научатся управлять квадрокоптером. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области и ЯНАО с 11 мая откроются центры военно-спортивной подготовки, которые президент России Владимир Путин поручил создать в пилотных регионах страны. В центрах будет два направления работы: подготовка подростков в возрасте от 14 до 18 лет, а также лиц призывного возраста, принявших решение о службе в вооруженных силах.

В Тазовском районе (ЯНАО) хуторское казачье общество на средства гранта губернатора Дмитрия Артюхова организует курсы начальной военной подготовки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале районной администрации. «Тазовское хуторское казачье общество — в числе обладателей гранта от Губернатора округа Дмитрия Артюхова. Казаки представили на конкурс свой проект «Военно-патриотическое объединение «Доблесть». Главная задумка авторов проекта — организация и проведение курсов начальной военной подготовки», — говорится в сообщении. Программа занятий будет включать огневую и тактическую подготовку, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи, изучение способов оборудования и маскировки позиций. Также курсанты освоят приемы рукопашного боя и научатся управлять квадрокоптером. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области и ЯНАО с 11 мая откроются центры военно-спортивной подготовки, которые президент России Владимир Путин поручил создать в пилотных регионах страны. В центрах будет два направления работы: подготовка подростков в возрасте от 14 до 18 лет, а также лиц призывного возраста, принявших решение о службе в вооруженных силах.