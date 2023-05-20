20 мая 2023
19 мая 2023

В ЯНАО казачье общество откроет курсы военной подготовки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, огневая подготовка, пехотинцы
Курсы будут организованы на средства гранта губернатора Артюхова Фото:

В Тазовском районе (ЯНАО) хуторское казачье общество на средства гранта губернатора Дмитрия Артюхова организует курсы начальной военной подготовки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале районной администрации.

«Тазовское хуторское казачье общество — в числе обладателей гранта от Губернатора округа Дмитрия Артюхова. Казаки представили на конкурс свой проект «Военно-патриотическое объединение «Доблесть». Главная задумка авторов проекта — организация и проведение курсов начальной военной подготовки», — говорится в сообщении.

Программа занятий будет включать огневую и тактическую подготовку, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи, изучение способов оборудования и маскировки позиций. Также курсанты освоят приемы рукопашного боя и научатся управлять квадрокоптером.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области и ЯНАО с 11 мая откроются центры военно-спортивной подготовки, которые президент России Владимир Путин поручил создать в пилотных регионах страны. В центрах будет два направления работы: подготовка подростков в возрасте от 14 до 18 лет, а также лиц призывного возраста, принявших решение о службе в вооруженных силах.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тазовском районе (ЯНАО) хуторское казачье общество на средства гранта губернатора Дмитрия Артюхова организует курсы начальной военной подготовки. Об этом сообщается в официальном telegram-канале районной администрации. «Тазовское хуторское казачье общество — в числе обладателей гранта от Губернатора округа Дмитрия Артюхова. Казаки представили на конкурс свой проект «Военно-патриотическое объединение «Доблесть». Главная задумка авторов проекта — организация и проведение курсов начальной военной подготовки», — говорится в сообщении. Программа занятий будет включать огневую и тактическую подготовку, ориентирование на местности, оказание первой медицинской помощи, изучение способов оборудования и маскировки позиций. Также курсанты освоят приемы рукопашного боя и научатся управлять квадрокоптером. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области и ЯНАО с 11 мая откроются центры военно-спортивной подготовки, которые президент России Владимир Путин поручил создать в пилотных регионах страны. В центрах будет два направления работы: подготовка подростков в возрасте от 14 до 18 лет, а также лиц призывного возраста, принявших решение о службе в вооруженных силах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...