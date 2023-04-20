В Тюмени и ЯНАО по поручению Путина откроются центры военно-спортивной подготовки

В Тюменской области и ЯНАО с 11 мая откроются центры военно-спортивной подготовки, которые президент России Владимир Путин поручил создать в пилотных регионах страны. Об этом на совещании с губернаторами регионов рассказал заместитель председателя правительства РФ, полпред президента страны в ДФО Юрий Трутнев.
«Все 12 территорий (в которые также входят Тюменская область и ЯНАО — прим. URA.RU), выбранных для создания пилотных центров, доложили о готовности с 11 мая начать работу. На каждом потоке будут обучаться по 300 человек, срок подготовки — месяц», — цитирует слова Трутнева пресс-служба полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.
В центрах будет два направления работы: подготовка подростков в возрасте от 14 до 18 лет, а также лиц призывного возраста, принявших решение о службе в вооруженных силах. Обмундирование, средства защиты, боеприпасы и оружие для последних будет предоставлять Минобороны РФ.
Точное расположение центров в Тюменской области и ЯНАО официально не называлось. URA.RU направило запросы в правительства двух регионов, ответы ожидаются.
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