21 мая 2023
20 мая 2023

Единый проездной в Кургане будет действовать с ограничениями

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Кургана рассказали об ограничениях транспортной карты
Власти Кургана рассказали об ограничениях транспортной карты Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Единая транспортная карта, которая с лета начнет действовать на маршрутах Кургана, будет иметь несколько ограничений. Об этом 22 мая на пресс-конференции в мэрии сообщил глава департамента развития городского хозяйства администрации города Андрей Плешков, передает корреспондент URA.RU.

«Пользоваться данной картой может кто-угодно, но есть одно очень важное правило. Один рейс — одна поездка. Положить деньги на карту можно до 20 числа предыдущего месяца по седьмое число текущего месяца, в который вы захотели приобрести льготные поездки. Восьмого числа пополнить карту будет уже нельзя», — сказал Плешков. Также он отметил, что поездки, которые пассажиры не использует до конца месяца, не переносятся.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ввели единый проездной в автобусах. Он начнет действовать с первого июня. Стоимость карты составляет 120 рублей, она будет действовать на 40 регулируемых маршрутах.

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Единая транспортная карта, которая с лета начнет действовать на маршрутах Кургана, будет иметь несколько ограничений. Об этом 22 мая на пресс-конференции в мэрии сообщил глава департамента развития городского хозяйства администрации города Андрей Плешков, передает корреспондент URA.RU. «Пользоваться данной картой может кто-угодно, но есть одно очень важное правило. Один рейс — одна поездка. Положить деньги на карту можно до 20 числа предыдущего месяца по седьмое число текущего месяца, в который вы захотели приобрести льготные поездки. Восьмого числа пополнить карту будет уже нельзя», — сказал Плешков. Также он отметил, что поездки, которые пассажиры не использует до конца месяца, не переносятся. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ввели единый проездной в автобусах. Он начнет действовать с первого июня. Стоимость карты составляет 120 рублей, она будет действовать на 40 регулируемых маршрутах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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