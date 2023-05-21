Единый проездной в Кургане будет действовать с ограничениями

Власти Кургана рассказали об ограничениях транспортной карты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

Единая транспортная карта, которая с лета начнет действовать на маршрутах Кургана, будет иметь несколько ограничений. Об этом 22 мая на пресс-конференции в мэрии сообщил глава департамента развития городского хозяйства администрации города Андрей Плешков, передает корреспондент URA.RU.

«Пользоваться данной картой может кто-угодно, но есть одно очень важное правило. Один рейс — одна поездка. Положить деньги на карту можно до 20 числа предыдущего месяца по седьмое число текущего месяца, в который вы захотели приобрести льготные поездки. Восьмого числа пополнить карту будет уже нельзя», — сказал Плешков. Также он отметил, что поездки, которые пассажиры не использует до конца месяца, не переносятся.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ввели единый проездной в автобусах. Он начнет действовать с первого июня. Стоимость карты составляет 120 рублей, она будет действовать на 40 регулируемых маршрутах.