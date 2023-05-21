В микрорайоне Левашово деревья посадили прямо в асфальт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В микрорайоне Левашово города Кургана деревья посадили в дыры в асфальте. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«В Левашово посадили деревья в асфальт», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Курган». Также он приложил фото, на котором видно, что саженцы находятся в ямах в асфальте.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил.

Ранее URA.RU писало, что чиновник мэрии предложил засадить весь Курган цветами. По подсчетам директора департамента ДРГХ Андрея Плешкова, на покупку цветов каждому жителю достаточно будет потратить по 150 рублей. Также сообщалось, что в Кургане возле правительства региона и Троицкой площади высадили десятки туй в бетонных вазонах.