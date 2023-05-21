21 мая 2023
20 мая 2023

В Кургане деревья посадили в асфальт. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парки и скверы Екатеринбурга, сквер Первых строителей МЖК, посадка деревьев, озеленение города, благоустройство города, сквер первых строителей мжк
В микрорайоне Левашово деревья посадили прямо в асфальт Фото:

В микрорайоне Левашово города Кургана деревья посадили в дыры в асфальте. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«В Левашово посадили деревья в асфальт», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Курган». Также он приложил фото, на котором видно, что саженцы находятся в ямах в асфальте.

URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил.

Ранее URA.RU писало, что чиновник мэрии предложил засадить весь Курган цветами. По подсчетам директора департамента ДРГХ Андрея Плешкова, на покупку цветов каждому жителю достаточно будет потратить по 150 рублей. Также сообщалось, что в Кургане возле правительства региона и Троицкой площади высадили десятки туй в бетонных вазонах.

В микрорайоне Левашово деревья посадили в дыры в асфальте
В микрорайоне Левашово деревья посадили в дыры в асфальте
Фото:

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Левашово города Кургана деревья посадили в дыры в асфальте. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «В Левашово посадили деревья в асфальт», — написал очевидец в telegram-канале «ЧП Курган». Также он приложил фото, на котором видно, что саженцы находятся в ямах в асфальте. URA.RU направило запрос в администрацию города Кургана. На момент публикации ответ от пресс-службы мэрии не поступил. Ранее URA.RU писало, что чиновник мэрии предложил засадить весь Курган цветами. По подсчетам директора департамента ДРГХ Андрея Плешкова, на покупку цветов каждому жителю достаточно будет потратить по 150 рублей. Также сообщалось, что в Кургане возле правительства региона и Троицкой площади высадили десятки туй в бетонных вазонах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...