МЧС: в Белгородской области эвакуация не объявлялась

22 мая 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

В МЧС заявили, что эвакуация жителей приграничных сел не планируется Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В Белгородской области эвакуация не объявлялась и не планируется. Об этом заявили в Главном управлении МЧС России по региону. «ГУ МЧС по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации», — сказано в telegram-канале ведомства. Ранее ряд telegram-каналов сообщили, что в Грайвороне и близлежащих селах будет объявлена эвакуация. Утром 22 мая на территорию Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Армия РФ, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают меры по ликвидации противника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Об атаке ДРГ доложено президенту России Владимиру Путину. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске и минимизировать политический эффект от потери города.

В Белгородской области эвакуация не объявлялась и не планируется. Об этом заявили в Главном управлении МЧС России по региону. «ГУ МЧС по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации», — сказано в telegram-канале ведомства. Ранее ряд telegram-каналов сообщили, что в Грайвороне и близлежащих селах будет объявлена эвакуация. Утром 22 мая на территорию Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Армия РФ, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают меры по ликвидации противника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Об атаке ДРГ доложено президенту России Владимиру Путину. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске и минимизировать политический эффект от потери города.