МЧС: в Белгородской области эвакуация не объявлялась

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Акция, приуроченная ко дню солидарности борьбы с терроризмом. Курган, мчс, мчс курган
В МЧС заявили, что эвакуация жителей приграничных сел не планируется Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

В Белгородской области эвакуация не объявлялась и не планируется. Об этом заявили в Главном управлении МЧС России по региону.

«ГУ МЧС по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации», — сказано в telegram-канале ведомства. Ранее ряд telegram-каналов сообщили, что в Грайвороне и близлежащих селах будет объявлена эвакуация.

Утром 22 мая на территорию Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Армия РФ, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают меры по ликвидации противника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Об атаке ДРГ доложено президенту России Владимиру Путину. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске и минимизировать политический эффект от потери города.

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В Белгородской области эвакуация не объявлялась и не планируется. Об этом заявили в Главном управлении МЧС России по региону. «ГУ МЧС по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации», — сказано в telegram-канале ведомства. Ранее ряд telegram-каналов сообщили, что в Грайвороне и близлежащих селах будет объявлена эвакуация. Утром 22 мая на территорию Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Армия РФ, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают меры по ликвидации противника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Об атаке ДРГ доложено президенту России Владимиру Путину. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске и минимизировать политический эффект от потери города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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