МЧС: в Белгородской области эвакуация не объявлялась

В Белгородской области эвакуация не объявлялась и не планируется. Об этом заявили в Главном управлении МЧС России по региону.
«ГУ МЧС по Белгородской области не обзванивает жителей Белгорода и не рассылает сообщения об эвакуации», — сказано в telegram-канале ведомства. Ранее ряд telegram-каналов сообщили, что в Грайвороне и близлежащих селах будет объявлена эвакуация.
Утром 22 мая на территорию Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа с территории Украины. Армия РФ, погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают меры по ликвидации противника, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Об атаке ДРГ доложено президенту России Владимиру Путину. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, диверсия в Белгородской области, по замыслу ее организаторов, должна отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске и минимизировать политический эффект от потери города.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!