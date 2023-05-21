Матвиенко встретилась с губернатором ЯНАО

Губернатор Артюхов доложил Матвиенко о результатах развития округа

На встрече также обсуждались вопросы экономики региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко озвучил основные меры социальной поддержки жителей региона. О прошедшей встрече и обсуждаемых на ней вопросах сообщается на сайте окружного правительства.

«Сейчас в центре внимания — поддержка военнослужащих специальной военной операции и их семей, для которых принят комплекс мер — уже более сорока. Особое внимание в регионе уделяется заботе о семьях с детьми. Сейчас на Ямале для них действует 35 мер поддержки — региональных и федеральных. Буквально неделю назад начали выдавать молодоженам сертификат на комплексное медицинское обследование — мера поддержки, которая позволит будущим родителям оценить свое репродуктивное здоровье, пройти лечение, если оно необходимо», — говорится в сообщении.

Артюхов отметил уникальные региональные меры поддержки для семей с детьми, такие как чумовой капитал, льготные авиабилеты для семей с детьми, самый большой региональный материнский капитал. Губернатор также рассказал, что в регионе наблюдается естественный прирост населения, а количество многодетных семей выросло до 16 тысяч.

Ранее URA.RU сообщало, что в Москве состоялась рабочая встреча губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова с заместителем председателя правительства России Александром Новаком. В беседе обсудили развитие энергетического потенциала региона и подготовку к 50-летию со дня основания Нового Уренгоя.