Shot: стали известны подробности об одном из диверсантов, проникших в Белгородскую область

Одним из участников попытки прорыва в Белгородскую область был солист неонацистской блэк-метал группы и бывший осквернитель мусульманских и еврейских кладбищ Алексей Левкин. Об этом рассказали в соцсетях.
«Еще один участник <…> нападения на Белгородскую область — Алексей Лëвкин — объявлен в розыск МВД России. Лëвкин — солист неонацистской блэк-метал группы <…> и член батальона „Азов“ (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ — прим. URA.RU). Бывший уголовник, в России его обвиняли в убийствах, был осужден <…> за серию преступлений, в том числе за осквернение еврейских и мусульманских кладбищ», — сообщает
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы на территорию области. В результате диверсии были ранены пять человек, заявил Гладков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ располагают всеми необходимыми средствами для отражения атаки.
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