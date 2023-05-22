22 мая 2023

Shot: стали известны подробности об одном из диверсантов, проникших в Белгородскую область

Shot: участник диверсий в Белгородской области осквернял мусульманские и еврейские кладбища
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Церемония захоронения останков бойца. Екатеринбург, гвоздики, нижне-исетское кладбище, кладбище
Один из диверсантов играл рок и осквернял кладбища, сообщает SHOT Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Одним из участников попытки прорыва в Белгородскую область был солист неонацистской блэк-метал группы и бывший осквернитель мусульманских и еврейских кладбищ Алексей Левкин. Об этом рассказали в соцсетях.

«Еще один участник <…> нападения на Белгородскую область — Алексей Лëвкин — объявлен в розыск МВД России. Лëвкин — солист неонацистской блэк-метал группы <…> и член батальона „Азов“ (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ — прим. URA.RU). Бывший уголовник, в России его обвиняли в убийствах, был осужден <…> за серию преступлений, в том числе за осквернение еврейских и мусульманских кладбищ», — сообщает telegram-канал SHOT.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы на территорию области. В результате диверсии были ранены пять человек, заявил Гладков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ располагают всеми необходимыми средствами для отражения атаки.

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Одним из участников попытки прорыва в Белгородскую область был солист неонацистской блэк-метал группы и бывший осквернитель мусульманских и еврейских кладбищ Алексей Левкин. Об этом рассказали в соцсетях. «Еще один участник <…> нападения на Белгородскую область — Алексей Лëвкин — объявлен в розыск МВД России. Лëвкин — солист неонацистской блэк-метал группы <…> и член батальона „Азов“ (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ — прим. URA.RU). Бывший уголовник, в России его обвиняли в убийствах, был осужден <…> за серию преступлений, в том числе за осквернение еврейских и мусульманских кладбищ», — сообщает telegram-канал SHOT. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы на территорию области. В результате диверсии были ранены пять человек, заявил Гладков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ВС РФ располагают всеми необходимыми средствами для отражения атаки.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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