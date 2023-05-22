Белгородский губернатор рассказал об обстреле Борисовки и Грайворона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку с квадрокоптеров на одно из административных зданий в поселке Борисовка и на два жилых дома в Грайвороне (Белгородская область). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на одно из административных зданий в поселке Борисовка. Также они атаковали беспилотниками два частных дома в Грайвороне», — написал Гладков в telegram-канале.
Гладков позднее добавил, что на здание администрации в Борисовке спустя некоторое время ВСУ еще раз скинули взрывчатку. Экстренные службы работают на местах происшествия. Пострадавших нет, уверяет губернатор.
Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородской области. Из-за этого в регионе был введен режим контртеррористической операции. В результате диверсии были ранены пять человек. ВС РФ располагают всеми необходимыми средствами для отражения атаки, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Известно, что одним из диверсантов является солист неонацистской блэк-метал группы и бывший осквернитель мусульманских и еврейских кладбищ Алексей Левкин.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку с квадрокоптеров на одно из административных зданий в поселке Борисовка и на два жилых дома в Грайвороне (Белгородская область). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «ВСУ сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на одно из административных зданий в поселке Борисовка. Также они атаковали беспилотниками два частных дома в Грайвороне», — написал Гладков в telegram-канале. Гладков позднее добавил, что на здание администрации в Борисовке спустя некоторое время ВСУ еще раз скинули взрывчатку. Экстренные службы работают на местах происшествия. Пострадавших нет, уверяет губернатор. Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородской области. Из-за этого в регионе был введен режим контртеррористической операции. В результате диверсии были ранены пять человек. ВС РФ располагают всеми необходимыми средствами для отражения атаки, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Известно, что одним из диверсантов является солист неонацистской блэк-метал группы и бывший осквернитель мусульманских и еврейских кладбищ Алексей Левкин.