22 мая 2023

Белгородский губернатор рассказал об обстреле Борисовки и Грайворона

Губернатор Гладков: ВСУ атаковали беспилотниками Борисовку и Грайворон
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ВСУ дважды сбросили взрывчатку на здание в Борисовке Фото:
новость из сюжета
Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку с квадрокоптеров на одно из административных зданий в поселке Борисовка и на два жилых дома в Грайвороне (Белгородская область). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на одно из административных зданий в поселке Борисовка. Также они атаковали беспилотниками два частных дома в Грайвороне», — написал Гладков в telegram-канале.

Гладков позднее добавил, что на здание администрации в Борисовке спустя некоторое время ВСУ еще раз скинули взрывчатку. Экстренные службы работают на местах происшествия. Пострадавших нет, уверяет губернатор.

Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородской области. Из-за этого в регионе был введен режим контртеррористической операции. В результате диверсии были ранены пять человек. ВС РФ располагают всеми необходимыми средствами для отражения атаки, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Известно, что одним из диверсантов является солист неонацистской блэк-метал группы и бывший осквернитель мусульманских и еврейских кладбищ Алексей Левкин.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили взрывчатку с квадрокоптеров на одно из административных зданий в поселке Борисовка и на два жилых дома в Грайвороне (Белгородская область). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «ВСУ сбросили с квадрокоптера взрывное устройство на одно из административных зданий в поселке Борисовка. Также они атаковали беспилотниками два частных дома в Грайвороне», — написал Гладков в telegram-канале. Гладков позднее добавил, что на здание администрации в Борисовке спустя некоторое время ВСУ еще раз скинули взрывчатку. Экстренные службы работают на местах происшествия. Пострадавших нет, уверяет губернатор. Ранее украинская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Белгородской области. Из-за этого в регионе был введен режим контртеррористической операции. В результате диверсии были ранены пять человек. ВС РФ располагают всеми необходимыми средствами для отражения атаки, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Известно, что одним из диверсантов является солист неонацистской блэк-метал группы и бывший осквернитель мусульманских и еврейских кладбищ Алексей Левкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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