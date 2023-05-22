Водители грузовиков пытаются избегать весовые контроли (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские водители грузовиков прячутся в лесах от весового контроля, чтобы избежать крупных штрафов. Несколько машин уже задержали из-за перегрузов. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовикам. Ранее сообщалось, что на нарушителей устраивают облавы силовики и транспортники.

«Водители, перевозящие на фурах крупногабаритные грузы прячутся в лесах, ищут пути обхода, чтобы не проходить весовой контроль. У одного предпринимателя, занимающегося поставками песка и щебня, уже задержали грузовик и поставили на штрафстоянку. Бизнесмену выписали штраф в 350 тысяч рублей за перегруз. Еще одну машину с тюменскими номерами задержали, когда она ехала с карьера на улицу Фарафонова в Заозерный район. Также стоит на штрафстоянке, никто за ней не идет», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что Ространснадзор предложил ужесточить контроль за грузовыми машинами на курганских дорогах. Бороться с нарушителями грузовых перевозок транспортникам будут помогать УФСБ и УМВД региона. В марте 2023 года в ходе проверки за один день было задержано десять машин с перегрузом. Курганскому бизнесмену, который нанимал машины для перевозки зерна, грозит штраф до 15 млн рублей.