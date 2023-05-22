22 мая 2023

В Курганской области задержали подозрительную черешню из Кыргызстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Ягоды, фрукты. Курган , фрукты, вишня, черешня, ягода
Через курганскую границу пытались провести черешню без документов Фото:

На пункте пропуска «Петухово» в Курганской области остановили автомобиль из Кыргызстана, который провозил больше десятка ящиков с черешней без документов о безопасности продукции. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ при досмотре автомобиля, который следовал из Республики Кыргызстан в Тюменскую область и перевозил 12 ящиков черешни. При документарной проверке и досмотре груза установлено, что в нарушение международного фитосанитарного законодательства подкарантинная продукция перевозилась без фитосанитарного сертификата», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что сотрудники отдела надзора составили акты и предписание на возврат груза. Под контролем работников управления Россельхознадзора вся продукция возвращена на территорию смежного государства — в Республику Казахстан.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую области завезли рыбные консервы с поддельным сроком годности. Также незаконно был увеличен объем продукции.

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На пункте пропуска «Петухово» в Курганской области остановили автомобиль из Кыргызстана, который провозил больше десятка ящиков с черешней без документов о безопасности продукции. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ при досмотре автомобиля, который следовал из Республики Кыргызстан в Тюменскую область и перевозил 12 ящиков черешни. При документарной проверке и досмотре груза установлено, что в нарушение международного фитосанитарного законодательства подкарантинная продукция перевозилась без фитосанитарного сертификата», — указано на сайте ведомства. Сообщается, что сотрудники отдела надзора составили акты и предписание на возврат груза. Под контролем работников управления Россельхознадзора вся продукция возвращена на территорию смежного государства — в Республику Казахстан. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую области завезли рыбные консервы с поддельным сроком годности. Также незаконно был увеличен объем продукции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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