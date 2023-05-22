В Курганской области задержали подозрительную черешню из Кыргызстана

Через курганскую границу пытались провести черешню без документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На пункте пропуска «Петухово» в Курганской области остановили автомобиль из Кыргызстана, который провозил больше десятка ящиков с черешней без документов о безопасности продукции. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Вблизи пункта пропуска через российско-казахстанскую границу „Петухово“ при досмотре автомобиля, который следовал из Республики Кыргызстан в Тюменскую область и перевозил 12 ящиков черешни. При документарной проверке и досмотре груза установлено, что в нарушение международного фитосанитарного законодательства подкарантинная продукция перевозилась без фитосанитарного сертификата», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что сотрудники отдела надзора составили акты и предписание на возврат груза. Под контролем работников управления Россельхознадзора вся продукция возвращена на территорию смежного государства — в Республику Казахстан.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую области завезли рыбные консервы с поддельным сроком годности. Также незаконно был увеличен объем продукции.