В Свердловской области закрыли федеральную трассу. Карта

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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, камаз, знак, ремонт дороги, ремонт, пермский край, весна
На Среднем Урале перекрыли участок трассы Пермь — Екатеринбург Фото:

В Свердловской области после двух переносов перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С сегодняшнего дня на федеральной трассе заработала новая схема движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».

«В связи с запланированным перекрытием трассы Пермь — Екатеринбург с 23 мая на участке автодороги заработала новая схема движения. На месте работ расставлены соответствующие дорожные знаки и блоки», — сказали в пресс-службе. Движение будет организовано по съездам транспортной развязки.

Ранее перекрытие федеральной трассы планировалось на 11 мая, но из-за недочетов, не позволяющих совершать безопасный маневр на скорости, работы пришлось перенести на 17 мая. Ближе к назначенной дате подрядчику, осуществляющему строительные работы на участке дороги Пермь — Екатеринбург, были выданы рекомендации о переносе закрытия на 23 мая.

В Свердловской области перекрыли федеральную трассу
В Свердловской области перекрыли федеральную трассу

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В Свердловской области после двух переносов перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С сегодняшнего дня на федеральной трассе заработала новая схема движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор». «В связи с запланированным перекрытием трассы Пермь — Екатеринбург с 23 мая на участке автодороги заработала новая схема движения. На месте работ расставлены соответствующие дорожные знаки и блоки», — сказали в пресс-службе. Движение будет организовано по съездам транспортной развязки. Ранее перекрытие федеральной трассы планировалось на 11 мая, но из-за недочетов, не позволяющих совершать безопасный маневр на скорости, работы пришлось перенести на 17 мая. Ближе к назначенной дате подрядчику, осуществляющему строительные работы на участке дороги Пермь — Екатеринбург, были выданы рекомендации о переносе закрытия на 23 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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