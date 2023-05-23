В Свердловской области после двух переносов перекрыли участок автодороги Пермь — Екатеринбург. С сегодняшнего дня на федеральной трассе заработала новая схема движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».
«В связи с запланированным перекрытием трассы Пермь — Екатеринбург с 23 мая на участке автодороги заработала новая схема движения. На месте работ расставлены соответствующие дорожные знаки и блоки», — сказали в пресс-службе. Движение будет организовано по съездам транспортной развязки.
Ранее перекрытие федеральной трассы планировалось на 11 мая, но из-за недочетов, не позволяющих совершать безопасный маневр на скорости, работы пришлось перенести на 17 мая. Ближе к назначенной дате подрядчику, осуществляющему строительные работы на участке дороги Пермь — Екатеринбург, были выданы рекомендации о переносе закрытия на 23 мая.
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