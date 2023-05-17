В Свердловской области снова перенесли закрытие федеральной трассы

В Свердловской области второй раз переносят перекрытие автодороги Пермь — Екатеринбург. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Перекрытие автодороги переносится на 23 мая», — сказано в сообщении. С самого начала ограничение движение планировалось на 11 мая. После чего подрядчику, осуществляющему строительные работы на участке дороги Пермь — Екатеринбург, были выданы рекомендации о переносе закрытия на 17 мая.
Ранее в Свердловской области из-за недочетов отложили закрытие развязки в Ревдинском городском округе. Данный участок автодороги является частью федеральной трассы Пермь — Екатеринбург.
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