22 мая 2023
21 мая 2023

Авиакомпания «Ямал» перенесла рейсы популярных направлений

Авиакомпания «Ямал» изменила расписание рейсов из Уфы, Санкт-Петербурга и Ноябрьска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суперджет авиакомпании "Ямал". Екатеринбург, авиакомпания ямал, трап, самолет, ssj100, суперджет
Расписание рейсов было изменено для удобства пассажиров Фото:

Авиакомпания «Ямал» изменила расписание популярных направлений из Ноябрьск и обратно. По информации перевозчика, это сделано для удобства пассажиров.

«Мы перенесли рейсы на более удобное время. Внимание Уфа, Ноябрьск и Санкт-Петербург. С 30.06.2023 по 29.09.2023 рейс YC 349 Уфа — Ноябрьск будет выполняться в пятницу в 14:35 и в воскресенье в 14:35», — говорится в сообщении.

Рейс YC 850 Ноябрьск — Санкт-Петербург теперь будет летать в пятница в 17:45 и воскресенье в 17:40. Также с 3 июля по 25 сентября рейс YC 849 Санкт-Петербург — Ноябрьск будет выполняться по понедельникам в 06:30 и субботам в 06:50. С 6 июля по 38 сентября рейсы YC849/850 Санкт-Петербург — Ноябрьск — Санкт-Петербург по четвергам отменяются.

В прошлом году авиакомпании пришлось заменить суперджеты на аэробусы. Это было связно с большим количество пассажиров, которые выбирали южные направления.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Ямал» изменила расписание популярных направлений из Ноябрьск и обратно. По информации перевозчика, это сделано для удобства пассажиров. «Мы перенесли рейсы на более удобное время. Внимание Уфа, Ноябрьск и Санкт-Петербург. С 30.06.2023 по 29.09.2023 рейс YC 349 Уфа — Ноябрьск будет выполняться в пятницу в 14:35 и в воскресенье в 14:35», — говорится в сообщении. Рейс YC 850 Ноябрьск — Санкт-Петербург теперь будет летать в пятница в 17:45 и воскресенье в 17:40. Также с 3 июля по 25 сентября рейс YC 849 Санкт-Петербург — Ноябрьск будет выполняться по понедельникам в 06:30 и субботам в 06:50. С 6 июля по 38 сентября рейсы YC849/850 Санкт-Петербург — Ноябрьск — Санкт-Петербург по четвергам отменяются. В прошлом году авиакомпании пришлось заменить суперджеты на аэробусы. Это было связно с большим количество пассажиров, которые выбирали южные направления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...