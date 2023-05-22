Авиакомпания «Ямал» перенесла рейсы популярных направлений

Авиакомпания «Ямал» изменила расписание рейсов из Уфы, Санкт-Петербурга и Ноябрьска

23 мая 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Расписание рейсов было изменено для удобства пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» изменила расписание популярных направлений из Ноябрьск и обратно. По информации перевозчика, это сделано для удобства пассажиров. «Мы перенесли рейсы на более удобное время. Внимание Уфа, Ноябрьск и Санкт-Петербург. С 30.06.2023 по 29.09.2023 рейс YC 349 Уфа — Ноябрьск будет выполняться в пятницу в 14:35 и в воскресенье в 14:35», — говорится в сообщении. Рейс YC 850 Ноябрьск — Санкт-Петербург теперь будет летать в пятница в 17:45 и воскресенье в 17:40. Также с 3 июля по 25 сентября рейс YC 849 Санкт-Петербург — Ноябрьск будет выполняться по понедельникам в 06:30 и субботам в 06:50. С 6 июля по 38 сентября рейсы YC849/850 Санкт-Петербург — Ноябрьск — Санкт-Петербург по четвергам отменяются. В прошлом году авиакомпании пришлось заменить суперджеты на аэробусы. Это было связно с большим количество пассажиров, которые выбирали южные направления.

Авиакомпания «Ямал» изменила расписание популярных направлений из Ноябрьск и обратно. По информации перевозчика, это сделано для удобства пассажиров. «Мы перенесли рейсы на более удобное время. Внимание Уфа, Ноябрьск и Санкт-Петербург. С 30.06.2023 по 29.09.2023 рейс YC 349 Уфа — Ноябрьск будет выполняться в пятницу в 14:35 и в воскресенье в 14:35», — говорится в сообщении. Рейс YC 850 Ноябрьск — Санкт-Петербург теперь будет летать в пятница в 17:45 и воскресенье в 17:40. Также с 3 июля по 25 сентября рейс YC 849 Санкт-Петербург — Ноябрьск будет выполняться по понедельникам в 06:30 и субботам в 06:50. С 6 июля по 38 сентября рейсы YC849/850 Санкт-Петербург — Ноябрьск — Санкт-Петербург по четвергам отменяются. В прошлом году авиакомпании пришлось заменить суперджеты на аэробусы. Это было связно с большим количество пассажиров, которые выбирали южные направления.