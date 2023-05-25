Военный политолог назвал новую цель атак ВСУ

Военный политолог Иванников: ВСУ начнут атаковать Беларусь

26 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

ВСУ попытаются деморализовать население на границе с Беларусью, считает Олег Иванников Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После атак по приграничным территориям России (Белгородская, Брянская, Курская области), ВСУ перейдут к Беларуси. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «В Белгородской области случилась откровенная провокация. Молодое советское государство на первоначальном этапе его строительства достаточно часто подвергалось таким же со стороны соседей. Это происходило и на польско-белорусской границе, и на советско-польской, поэтому методы все достаточно хорошо известны. Пытаются деморализовать население на приграничных территориях, посеять панику, неуверенность в госорганах власти, в возможностях правоохранительных органов защитить свое население. Я считаю, что в дальнейшем такие провокации возможны уже именно на Белорусской территории, так как есть подобное военное соединение имени Калиновского. Это подразделение состоит преимущественно из уроженцев республики Беларусь, и оно точно по такому же принципу будет использовано в террористической деятельности», — объяснил Олег Иванников. Военный политолог добавил, что Украина понимает, что Россия тут же отреагирует на атаки и направит свои силы в помощь Беларуси. «Беларусь является нашим союзником. Мы окажем, конечно, всю необходимую помощь, военную, правовую. Они считают, что белорусы активно участвуют в спецоперации, предоставляют свою инфраструктуру. Считают, что президент республики Беларусь не легитимен, и будут настаивать на том, чтобы [Светлана] Тихановская (кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года, — прим. URA.RU) была восстановлена в своих правах, и попытаются именно ее привести к управлению Белорусским государством», — подчеркнул Иванников. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков, заявил, что Грайворонский, Шебекинский городские округа, Волоконовский район Белгородской области за сутки были обстреляны ВСУ почти 100 раз. Огонь шел из минометов и ствольной артиллерии. С 22 мая в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). В Минобороны РФ назвали произошедшее ответом ВСУ на поражение в Бахмуте (Артемовск, ДНР). По данным ведомства, остатки диверсантов, зашедших в Белгородскую область, отброшены на территорию Украины. Также об атаках ВСУ сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. 22 мая под минометный обстрел попало село Хоромное в Климовском районе. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле ВСУ 23 мая села Гордеевка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После атак по приграничным территориям России (Белгородская, Брянская, Курская области), ВСУ перейдут к Беларуси. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников. «В Белгородской области случилась откровенная провокация. Молодое советское государство на первоначальном этапе его строительства достаточно часто подвергалось таким же со стороны соседей. Это происходило и на польско-белорусской границе, и на советско-польской, поэтому методы все достаточно хорошо известны. Пытаются деморализовать население на приграничных территориях, посеять панику, неуверенность в госорганах власти, в возможностях правоохранительных органов защитить свое население. Я считаю, что в дальнейшем такие провокации возможны уже именно на Белорусской территории, так как есть подобное военное соединение имени Калиновского. Это подразделение состоит преимущественно из уроженцев республики Беларусь, и оно точно по такому же принципу будет использовано в террористической деятельности», — объяснил Олег Иванников. Военный политолог добавил, что Украина понимает, что Россия тут же отреагирует на атаки и направит свои силы в помощь Беларуси. «Беларусь является нашим союзником. Мы окажем, конечно, всю необходимую помощь, военную, правовую. Они считают, что белорусы активно участвуют в спецоперации, предоставляют свою инфраструктуру. Считают, что президент республики Беларусь не легитимен, и будут настаивать на том, чтобы [Светлана] Тихановская (кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года, — прим. URA.RU) была восстановлена в своих правах, и попытаются именно ее привести к управлению Белорусским государством», — подчеркнул Иванников. Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков, заявил, что Грайворонский, Шебекинский городские округа, Волоконовский район Белгородской области за сутки были обстреляны ВСУ почти 100 раз. Огонь шел из минометов и ствольной артиллерии. С 22 мая в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). В Минобороны РФ назвали произошедшее ответом ВСУ на поражение в Бахмуте (Артемовск, ДНР). По данным ведомства, остатки диверсантов, зашедших в Белгородскую область, отброшены на территорию Украины. Также об атаках ВСУ сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. 22 мая под минометный обстрел попало село Хоромное в Климовском районе. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле ВСУ 23 мая села Гордеевка.