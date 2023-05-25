Военный политолог назвал новую цель атак ВСУ

После атак по приграничным территориям России (Белгородская, Брянская, Курская области), ВСУ перейдут к Беларуси. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников.
«В Белгородской области случилась откровенная провокация. Молодое советское государство на первоначальном этапе его строительства достаточно часто подвергалось таким же со стороны соседей. Это происходило и на польско-белорусской границе, и на советско-польской, поэтому методы все достаточно хорошо известны. Пытаются деморализовать население на приграничных территориях, посеять панику, неуверенность в госорганах власти, в возможностях правоохранительных органов защитить свое население. Я считаю, что в дальнейшем такие провокации возможны уже именно на Белорусской территории, так как есть подобное военное соединение имени Калиновского. Это подразделение состоит преимущественно из уроженцев республики Беларусь, и оно точно по такому же принципу будет использовано в террористической деятельности», — объяснил Олег Иванников.
Военный политолог добавил, что Украина понимает, что Россия тут же отреагирует на атаки и направит свои силы в помощь Беларуси. «Беларусь является нашим союзником. Мы окажем, конечно, всю необходимую помощь, военную, правовую. Они считают, что белорусы активно участвуют в спецоперации, предоставляют свою инфраструктуру. Считают, что президент республики Беларусь не легитимен, и будут настаивать на том, чтобы [Светлана] Тихановская (кандидат в президенты Республики Беларусь на выборах 2020 года, — прим. URA.RU) была восстановлена в своих правах, и попытаются именно ее привести к управлению Белорусским государством», — подчеркнул Иванников.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков, заявил, что Грайворонский, Шебекинский городские округа, Волоконовский район Белгородской области за сутки были обстреляны ВСУ почти 100 раз. Огонь шел из минометов и ствольной артиллерии. С 22 мая в регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). В Минобороны РФ назвали произошедшее ответом ВСУ на поражение в Бахмуте (Артемовск, ДНР). По данным ведомства, остатки диверсантов, зашедших в Белгородскую область, отброшены на территорию Украины. Также об атаках ВСУ сообщал губернатор Брянской области Александр Богомаз. 22 мая под минометный обстрел попало село Хоромное в Климовском районе. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил об обстреле ВСУ 23 мая села Гордеевка.
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