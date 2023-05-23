Российский офицер «Хохол»: ВСУ в Артемовске были более жестоки, чем в Мариуполе

Военнослужащие украинской армии в сражениях под Артемовском (Бахмут) показали большую жестокость в отношении мирных жителей, чем в Мариуполе. Об этом рассказал российский офицер с позывным «Хохол», который учувствовал в боях за оба города.
«Насилия стало больше. В некоторых смыслах, возможно, даже грубее, чем в Мариуполе. Прикрываются, опять же, мирными жителями, сгоняют их в одно место, в подвалы, закидывают эти подвалы потом гранатами», — рассказал военнослужащий РИА Новости.
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая заявил, что Бахмут полностью освобожден. Бои за город шли с августа 2022 года. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, бойцы ВСУ находятся в Часовом Яре. Воец группы «Вагнер» рассказывал, что один из жителей Бахмута был убит за сутки до освобождения города, когда пытался пройти к российским военным для эвакуации.
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