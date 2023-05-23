Российский офицер «Хохол»: ВСУ в Артемовске были более жестоки, чем в Мариуполе

24 мая 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ стали более жестоки к мирным жителям, рассказал российский боец Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие украинской армии в сражениях под Артемовском (Бахмут) показали большую жестокость в отношении мирных жителей, чем в Мариуполе. Об этом рассказал российский офицер с позывным «Хохол», который учувствовал в боях за оба города. «Насилия стало больше. В некоторых смыслах, возможно, даже грубее, чем в Мариуполе. Прикрываются, опять же, мирными жителями, сгоняют их в одно место, в подвалы, закидывают эти подвалы потом гранатами», — рассказал военнослужащий РИА Новости. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая заявил, что Бахмут полностью освобожден. Бои за город шли с августа 2022 года. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, бойцы ВСУ находятся в Часовом Яре. Воец группы «Вагнер» рассказывал, что один из жителей Бахмута был убит за сутки до освобождения города, когда пытался пройти к российским военным для эвакуации.

Военнослужащие украинской армии в сражениях под Артемовском (Бахмут) показали большую жестокость в отношении мирных жителей, чем в Мариуполе. Об этом рассказал российский офицер с позывным «Хохол», который учувствовал в боях за оба города. «Насилия стало больше. В некоторых смыслах, возможно, даже грубее, чем в Мариуполе. Прикрываются, опять же, мирными жителями, сгоняют их в одно место, в подвалы, закидывают эти подвалы потом гранатами», — рассказал военнослужащий РИА Новости. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 20 мая заявил, что Бахмут полностью освобожден. Бои за город шли с августа 2022 года. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, бойцы ВСУ находятся в Часовом Яре. Воец группы «Вагнер» рассказывал, что один из жителей Бахмута был убит за сутки до освобождения города, когда пытался пройти к российским военным для эвакуации.