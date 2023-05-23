Тюменцам рассказали о том, какими силами в 2023 году борются с пожарами

В Тюмени увеличилось количество сотрудников и техники для тушения лесов

24 мая 2023 в 07:16 Размер текста - 17 +

В этом году сотрудников МЧС стало на 39 человек больше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменцам рассказали, что в 2023 году предусмотрено привлечение на тушение 2940 человек и 1295 единиц техники. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области. «В Тюмени в этом году привлечено 2940 человек и 1295 единиц техники. В это общее число входят 1153 человека и 589 единиц техники лесопожарных формирований от Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов», — передают слова департамента журналисты 72.RU. По их словам, в этом году сотрудников МЧС стало на 39 человек больше, чем в прошлом. Также в 2021 году была создана «Противопожарная служба Тюменской области». В ее составе — 51 отдельный пост с общей численностью 554 человека и 71 единица пожарной техники. Эти подразделения обслуживают 209 населенных пунктов: 16 постов в Тюменском районе, 10 — в Нижнетавдинском, 8 — в Ялуторовском, 7 — в Ишимском и 6 — в Исетском. В департаменте добавили, что в рамках проекта «Сохранение лесов» закуплены две пожарные автоцистерны. Для укрепления материально-технической базы противопожарной службы планируется докупить еще семь автоцистерн. Ко всему прочему были заключены контракты с авиакомпаниями «ЮТэйр — Вертолетные услуги» для привлечения вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ка-32, а также с «АСК МЧС России», что позволит привлекать самолет Ил-76. Кроме того, были закуплены 10 тракторов марки МТЗ-82. Ранее Губернатор Моор 7 мая ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области. Решение было принято с учетом складывающейся пожароопасной ситуации в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменцам рассказали, что в 2023 году предусмотрено привлечение на тушение 2940 человек и 1295 единиц техники. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области. «В Тюмени в этом году привлечено 2940 человек и 1295 единиц техники. В это общее число входят 1153 человека и 589 единиц техники лесопожарных формирований от Тюменской базы авиационной и наземной охраны лесов», — передают слова департамента журналисты 72.RU. По их словам, в этом году сотрудников МЧС стало на 39 человек больше, чем в прошлом. Также в 2021 году была создана «Противопожарная служба Тюменской области». В ее составе — 51 отдельный пост с общей численностью 554 человека и 71 единица пожарной техники. Эти подразделения обслуживают 209 населенных пунктов: 16 постов в Тюменском районе, 10 — в Нижнетавдинском, 8 — в Ялуторовском, 7 — в Ишимском и 6 — в Исетском. В департаменте добавили, что в рамках проекта «Сохранение лесов» закуплены две пожарные автоцистерны. Для укрепления материально-технической базы противопожарной службы планируется докупить еще семь автоцистерн. Ко всему прочему были заключены контракты с авиакомпаниями «ЮТэйр — Вертолетные услуги» для привлечения вертолетов Ми-8, Ми-26 и Ка-32, а также с «АСК МЧС России», что позволит привлекать самолет Ил-76. Кроме того, были закуплены 10 тракторов марки МТЗ-82. Ранее Губернатор Моор 7 мая ввел режим ЧС на всей территории Тюменской области. Решение было принято с учетом складывающейся пожароопасной ситуации в регионе.