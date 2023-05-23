23 мая 2023
22 мая 2023

Жители ЯНАО обсуждают ребрендинг «украинской» пекарни. Фото

Жители Ноябрьска в соцсети сообщили о переименовании пекарни «Украинский хлеб»
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Мытищи, киоск, пенсионер, хлеб, магазин, выпечка, булочная
Жители Ноябрьска обсуждают смену названия у хлебных киосков Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) у одного из киосков пекарни «Украинский хлеб» изменилось название. Фотография торговой точки с новой вывеской «Свежий хлеб» опубликована в городском telegram-канале.

«Ну вот и все», — сообщает подпись под фото в telegram-канале «NSK». На фотографии снят торговый павильон с вывеской «Свежий хлеб», как следует из комментариев к посту, ранее у этот киоск назывался «Украинский хлеб».

Ноябряне в комментариях по-разному отреагировали на новость. «Убирают то, что мозолит глаза. Это не исторический объект и не что-то важное», — делится мнением Morana. «Меня вполне устраивало старое название, его можно было оставить как символ дружелюбия», — высказывает другую точку зрения ALBANECnsk. «А что, реально хлеб прямо с Украины привозили?» — удивляется Udavkaa. «Бред», — кратко реагирует Виолетта.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации города. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО переименовывают реку в Салехарде. Жителей окружной столицы эта идея привела в негодование.

Киоск «Украинского хлеба» с новой вывеской
Киоск «Украинского хлеба» с новой вывеской
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) у одного из киосков пекарни «Украинский хлеб» изменилось название. Фотография торговой точки с новой вывеской «Свежий хлеб» опубликована в городском telegram-канале. «Ну вот и все», — сообщает подпись под фото в telegram-канале «NSK». На фотографии снят торговый павильон с вывеской «Свежий хлеб», как следует из комментариев к посту, ранее у этот киоск назывался «Украинский хлеб». Ноябряне в комментариях по-разному отреагировали на новость. «Убирают то, что мозолит глаза. Это не исторический объект и не что-то важное», — делится мнением Morana. «Меня вполне устраивало старое название, его можно было оставить как символ дружелюбия», — высказывает другую точку зрения ALBANECnsk. «А что, реально хлеб прямо с Украины привозили?» — удивляется Udavkaa. «Бред», — кратко реагирует Виолетта. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации города. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что власти ЯНАО переименовывают реку в Салехарде. Жителей окружной столицы эта идея привела в негодование.
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© Служба новостей «URA.RU»
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