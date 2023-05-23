Губернатор Шумков не поехал в Юлдус на встречу с вице-премьером Татарстана

Шумков не поехал на встречу с вице-премьером Татарстана в село Юлдус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков не поехал в село Юлдус на встречу с вице-премьером Татарстана Василем Шайхразиевым и местными погорельцами. Вместо себя глава региона отправил своего зама Константина Ермакова. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в межрегиональной общественной организации «Всемирный конгресс татар».

«Заместителя премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева встретит замгубернатора Курганской области Константин Ермаков в Шадринске, после этого они вместе поедут в село Юлдус. На второй день ожидается встреча с губернатором Шумковым в Кургане, если он [глава региона] не откажется», — сообщил представитель Всемирного конгресса татар. При этом ранее на сайте общественной организации анонсировали, что встреча с Шумковым запланирована в селе Юлдус.

В селе Юлдус Василь Шайхразиев встретится с погорельцами и чиновниками. Также он проведет осмотр села, посмотрит ход восстановления. К приезду вице-премьера ожидается прибытие двух фур гуманитарного груза из Казани. Из Татарстана также приедет местная телекомпания «ТНВ».

Ранее URA.RU писало, что правительство Татарстана вмешается в работу властей Курганской области по защите погорельцев. Жители сгоревшего села Юлдус жаловались, что местные власти не помогают им. В то время, как конгресс татар неоднократно отправлял гумпомощь пострадавшим соотечественникам. Пожар в Юлдусе произошел 8 мая, в нем сгорело более 200 домов и погибло семь человек. После происшествия Шумков отравлял в сгоревшее село десант из своих замов. Позже он лично посещал пострадавший населенный пункт.