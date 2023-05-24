Бывший замначальника курганского отдела полиции проиграл суд УМВД после скандального увольнения

Бывшему курганскому силовику отказали в иске к УМВД после увольнения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-замначальника Юргамышского отдела полиции Курганской области, уволенный после совершения ДТП в нетрезвом виде, не смог опротестовать в суде итоги проверки УМВД. Информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда.

«Доводы истца в кассационной жалобе о том, что не доказан факт совершения им проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, что в момент дорожно-транспортного происшествия он не находился за рулем автомобиля <….> и что служебная проверка проведена с нарушением, являются несостоятельными», — говорится в материалах дела. Жалоба уволенного экс-силовика была отклонена.

Бывшего начальника следственного отдела Юргамышского отдела полиции уволили в декабре 2019 года. Мужчина попал в ДТП на автомобиле своего отца. Сотрудники ДПС провели медосвидетельствование и обнаружили, что водитель был нетрезв.

После проведенной проверки полицейского уволили. Мужчина подал иск к управлению МВД, требуя восстановить его на службе. В иске он утверждал, что не совершал нарушений, поскольку не находился за рулем. Также он просил заплатить ему деньги за вынужденный прогул, премию и моральную компенсацию.

Тяжбы длились с января 2021 года. Во всех заседаниях мужчине в исках к курганской полиции было отказано.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший начальник курганского отдела полиции потребовал доплатить ему за переработки после увольнения. Суд бывшему силовику в иске также отказал.