В протестном курганском округе кабинет депутатов освободили для чаепитий с губернатором

Ранее депутаты проводили в кабинете заседания комиссий (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В здании администрации Притобольного округа кабинет, где собирались депутаты, переоборудуют для комнаты психологической разгрузки. Там же чиновники рассчитывают принимать губернатора Курганской области Вадима Шумкова. Об этом URA.RU рассказала первый секретарь местной организации КПРФ Татьяна Кузьмина.

«В кабинете проходили заседания комиссий. Там депутаты вели прием. Сейчас выделили каморку, где будет сидеть один специалист. Заседания думы будут проходить в актовом зале. Глава округа на последнем заседании думы сказал, что приезжает Шумков, и даже чаем негде напоить. И еще там будет кабинет психологической разгрузки», — сообщила Кузьмина.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до главы округа Дмитрия Спиридонова, приемной администрации и председателя окружной думы Ирины Сусловой по ее рабочему номеру. На звонки никто не ответил.

Притобольный округ считается протестным, так как в нем дважды срывалась муниципальная реформа. В апреле почти половину думы округа заняли оппозиционные депутаты. Летом в округе выберут нового главу округа.