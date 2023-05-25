Ямалец, по чьей вине случайно утонула женщина, пойдет под суд

26 мая 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Женщина находилась без спасательного жилета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Ямала, из-за которого на воде погибла женщина, отправится под суд. Информацию об этом сообщила уральская транспортная компания. Мужчина нарушил технику безопасности и не выдал пассажирам судна спасательные жилеты. «Новоуренгойский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщают в ведомстве. По версии следствия, обвиняемый управлял незарегистрированным и не прошедшем освидетельствование маломерным судном. Мужчина также не провел необходимый инструктаж и не выдал пассажирам спасательные жилеты. Ямалец допустил опрокидывание судна, в результате которого женщина оказалась в воде и утонула.

Житель Ямала, из-за которого на воде погибла женщина, отправится под суд. Информацию об этом сообщила уральская транспортная компания. Мужчина нарушил технику безопасности и не выдал пассажирам судна спасательные жилеты. «Новоуренгойский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщают в ведомстве. По версии следствия, обвиняемый управлял незарегистрированным и не прошедшем освидетельствование маломерным судном. Мужчина также не провел необходимый инструктаж и не выдал пассажирам спасательные жилеты. Ямалец допустил опрокидывание судна, в результате которого женщина оказалась в воде и утонула.