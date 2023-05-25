25 мая 2023
24 мая 2023

Ямалец, по чьей вине случайно утонула женщина, пойдет под суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Памятник природы Усьвинские столбы. Пермь, моторная лодка, сплав, Усьва
Женщина находилась без спасательного жилета Фото:

Житель Ямала, из-за которого на воде погибла женщина, отправится под суд. Информацию об этом сообщила уральская транспортная компания. Мужчина нарушил технику безопасности и не выдал пассажирам судна спасательные жилеты.

«Новоуренгойский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщают в ведомстве.

По версии следствия, обвиняемый управлял незарегистрированным и не прошедшем освидетельствование маломерным судном. Мужчина также не провел необходимый инструктаж и не выдал пассажирам спасательные жилеты. Ямалец допустил опрокидывание судна, в результате которого женщина оказалась в воде и утонула.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Ямала, из-за которого на воде погибла женщина, отправится под суд. Информацию об этом сообщила уральская транспортная компания. Мужчина нарушил технику безопасности и не выдал пассажирам судна спасательные жилеты. «Новоуренгойский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Ямало-Ненецкого автономного округа. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщают в ведомстве. По версии следствия, обвиняемый управлял незарегистрированным и не прошедшем освидетельствование маломерным судном. Мужчина также не провел необходимый инструктаж и не выдал пассажирам спасательные жилеты. Ямалец допустил опрокидывание судна, в результате которого женщина оказалась в воде и утонула.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...