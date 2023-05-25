Татары из Самары и чуваши помогают жителям курганского сгоревшего села

Жители курганского села получат помощь от чувашей и самарских татар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Татарская национально-культурная автономия (ТНКА) из Самары объявили сбор средств на помощь жителям села Юлдус в Курганской области. Об этом сообщается в социальных сетях. В сети также появилась информация о том, что Духовное управление мусульман Чувашии помогут семье учителя из Юлдуса.

«В Курганской области, во время пожара пострадала деревня в 400 дворов, 228 из которых полностью сгорело. Они очень сильно нуждаются во всем необходимом для жизни, особенно в домах. ТНКА Самары объявляет благотворительный сбор финансовых средств для строительства домов», — указано в обращении организации.

Между тем, Духовное управление мусульман Чувашии построят жилой дом под ключ для семьи учителя, пострадавшего от пожаров в селе Юлдус. Председатель управления Мансур Хайбуллов вместе с имамом Наилем Ямалутдиновым ранее приезжали в сгоревшее село. «Накануне, на собрании имамов было принято решение, что во всех мечетях Чувашии будет объявлен сбор средств и гуманитарной помощи пострадавшим от пожаров. По итогам рабочего визита, — принято решение о постройке жилого дома, для семьи сельского учителя под ключ», — сообщается в посте помощника председателя чувашского управления мусульман Ильдуса Зейнетдинова.

Ранее URA.RU писало, что казанские татары отправили миллионы рублей для курганских погорельцев. Для пострадавших от пожаров также был отправлен гуманитарный груз.