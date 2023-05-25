Как в Кургане выбрать жилье для аренды на весну-лето

Риелтор Елена Безгодова: выбор жилья для каждого индивидуален

Курганские риелторы рекомендуют вчитываться в договор аренды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области вырос интерес к недвижимости для временной аренды на период весна-лето. О том, по каким критериям выбрать жилье и на что обратить внимание при составлении договора, корреспонденту URA.RU сообщили местные риелторы.

«Прежде всего, нужно определить для каких целей выбирается арендное жилье. Это отпуск в Кургане, временное проживание или другое. Все индивидуально, поэтому подбор недвижимости зависит от личных предпочтений потенциальных арендаторов», — поделились с URA.RU специалисты.

Риелторы отмечают, что нет универсальной формулы для выбора жилья, но есть критерии, по которым большинство выбирает дома или квартиры. По словам экспертов, это, прежде всего, наличие тех или иных удобств (вода, электричество, отопление, и другое), ведь мало людей выберет жилье, в котором отсутствуют данные требования. Риелторы добавили, что немало клиентов выбирают жилье для аренды в тех частях Кургана, где наиболее развита инфраструктура.

Между тем, эксперты упомянули, что важно вчитываться в договор аренды недвижимости, так как нередко там можно встретить условия аренды, которые арендатору будут невыгодны. Для таких целей, рекомендуют риелторы, нужно обращаться к специалистам или разбираться с условиями более тщательно, если человек отказывается от посторонней помощи.

Ранее URA.RU писало, что курганцам рассказали, как выгодно купить квартиры в Сочи. Отмечается, что данное жилье возможно приобрести, чтобы в дальнейшем, в том числе, сдавать его в аренду.