10 мая 2023

Курганцам рассказали, как выгодно купить квартиры на юге

Риелторы предлагают курганцам покупать квартиры на юге для сдачи в аренду
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, окна, недвижимость, продажа квартир, жилые дома, многоквартирный дом, квартиры, новостройка
Купить квартиры предлагают представители разных агентств недвижимости Фото:

Жителям Кургана предлагают купить недвижимость в Сочи, чтобы в дальнейшем, в том числе, сдавать ее в аренду. Объявления о продаже размещают на своих страницах в соцсетях местные риелторы.

«Студия 17 кв. м от 7300 тыс. руб, ипотека от 5,7%. Сдача — 4 квартал 2023 года», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» представитель компании «Полезные люди», риелтор Елена Безгодова. По ее словам, такие квартиры удобно сдавать в аренду.

Представители агентства недвижимости «Сова» предлагали курганцам купить в Сочи вторичную недвижимость стоимостью от 6 млн рублей, а квартиры в новостройках — стоимостью от 8 млн рублей. Также курганцам предлагали купить недвижимость в Сочи и представители компании «Этажи». Сделку жителям региона предлагают оформить в дистанционном формате. Риелторы отметили, что у застройщиков бывают акции, во время которых можно купить недвижимость подешевле.

Ранее стало известно, что жители Кургана покупают новые квартиры в Москве, чтобы перепродать их подороже. Также курганцы покупают квартиры в Санкт-Петербурге и Тюмени.

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Жителям Кургана предлагают купить недвижимость в Сочи, чтобы в дальнейшем, в том числе, сдавать ее в аренду. Объявления о продаже размещают на своих страницах в соцсетях местные риелторы. «Студия 17 кв. м от 7300 тыс. руб, ипотека от 5,7%. Сдача — 4 квартал 2023 года», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» представитель компании «Полезные люди», риелтор Елена Безгодова. По ее словам, такие квартиры удобно сдавать в аренду. Представители агентства недвижимости «Сова» предлагали курганцам купить в Сочи вторичную недвижимость стоимостью от 6 млн рублей, а квартиры в новостройках — стоимостью от 8 млн рублей. Также курганцам предлагали купить недвижимость в Сочи и представители компании «Этажи». Сделку жителям региона предлагают оформить в дистанционном формате. Риелторы отметили, что у застройщиков бывают акции, во время которых можно купить недвижимость подешевле. Ранее стало известно, что жители Кургана покупают новые квартиры в Москве, чтобы перепродать их подороже. Также курганцы покупают квартиры в Санкт-Петербурге и Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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