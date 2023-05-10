Курганцам рассказали, как выгодно купить квартиры на юге

Риелторы предлагают курганцам покупать квартиры на юге для сдачи в аренду

11 мая 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Купить квартиры предлагают представители разных агентств недвижимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Кургана предлагают купить недвижимость в Сочи, чтобы в дальнейшем, в том числе, сдавать ее в аренду. Объявления о продаже размещают на своих страницах в соцсетях местные риелторы. «Студия 17 кв. м от 7300 тыс. руб, ипотека от 5,7%. Сдача — 4 квартал 2023 года», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» представитель компании «Полезные люди», риелтор Елена Безгодова. По ее словам, такие квартиры удобно сдавать в аренду. Представители агентства недвижимости «Сова» предлагали курганцам купить в Сочи вторичную недвижимость стоимостью от 6 млн рублей, а квартиры в новостройках — стоимостью от 8 млн рублей. Также курганцам предлагали купить недвижимость в Сочи и представители компании «Этажи». Сделку жителям региона предлагают оформить в дистанционном формате. Риелторы отметили, что у застройщиков бывают акции, во время которых можно купить недвижимость подешевле. Ранее стало известно, что жители Кургана покупают новые квартиры в Москве, чтобы перепродать их подороже. Также курганцы покупают квартиры в Санкт-Петербурге и Тюмени.

Жителям Кургана предлагают купить недвижимость в Сочи, чтобы в дальнейшем, в том числе, сдавать ее в аренду. Объявления о продаже размещают на своих страницах в соцсетях местные риелторы. «Студия 17 кв. м от 7300 тыс. руб, ипотека от 5,7%. Сдача — 4 квартал 2023 года», — написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» представитель компании «Полезные люди», риелтор Елена Безгодова. По ее словам, такие квартиры удобно сдавать в аренду. Представители агентства недвижимости «Сова» предлагали курганцам купить в Сочи вторичную недвижимость стоимостью от 6 млн рублей, а квартиры в новостройках — стоимостью от 8 млн рублей. Также курганцам предлагали купить недвижимость в Сочи и представители компании «Этажи». Сделку жителям региона предлагают оформить в дистанционном формате. Риелторы отметили, что у застройщиков бывают акции, во время которых можно купить недвижимость подешевле. Ранее стало известно, что жители Кургана покупают новые квартиры в Москве, чтобы перепродать их подороже. Также курганцы покупают квартиры в Санкт-Петербурге и Тюмени.