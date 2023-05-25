25 мая 2023

Бывшим работникам Тюменской облдумы купят VIP-страховки

Пенсионеры, работавшие в Тюменской областной думе, получат полисы ДМС за счет бюджета
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Сухарев, мануальный терапевт. Екатеринбург, массаж, мануальная терапия, костоправ
Пенсионерам облдумы будут бесплатно доступны приемы у узких специалистов, лечение зубов и даже массаж (архивное фото) Фото:

Тюменская областная дума обеспечит полисами ДМС бывших сотрудников, которые находятся на пенсии. Соответствующую закупку проводит региональный парламент. За счет бюджета области экс-работники смогут бесплатно наблюдаться у десятков узких специалистов, лечить зубы и ходить на массаж.

«Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию группы лиц, вышедших на страховую пенсию с должности государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе. Начальная цена — 1 500 000 рублей. Источник финансирования — бюджет Тюменской области», — говорится в документах закупки.

Получать медицинскую помощь по страховкам бывшие сотрудники думы смогут на всей территории России. Отдельно оговаривается, что услуги должны предоставляться на более высоком уровне, нежели те, что положены рядовым гражданам по полисам ОМС.

Застрахованным будут доступны приемы более чем у 30 узких специалистов. В списке неврологи, нейрохирурги, гинекологи, офтальмологи, хирурги, психиатры и даже мануальщики с паразитологами. Экс-сотрудники думы смогут бесплатно ходить на лечебный массаж, сдавать самые различные анализы, получать помощь на дому и лечить зубы.

Ранее URA.RU писало, что полисы ДМС за бюджетный счет закупают и для работников тюменского правительства. К примеру, VIP-страховки предоставляют айтишникам.

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Тюменская областная дума обеспечит полисами ДМС бывших сотрудников, которые находятся на пенсии. Соответствующую закупку проводит региональный парламент. За счет бюджета области экс-работники смогут бесплатно наблюдаться у десятков узких специалистов, лечить зубы и ходить на массаж. «Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию группы лиц, вышедших на страховую пенсию с должности государственной гражданской службы в Тюменской областной Думе. Начальная цена — 1 500 000 рублей. Источник финансирования — бюджет Тюменской области», — говорится в документах закупки. Получать медицинскую помощь по страховкам бывшие сотрудники думы смогут на всей территории России. Отдельно оговаривается, что услуги должны предоставляться на более высоком уровне, нежели те, что положены рядовым гражданам по полисам ОМС. Застрахованным будут доступны приемы более чем у 30 узких специалистов. В списке неврологи, нейрохирурги, гинекологи, офтальмологи, хирурги, психиатры и даже мануальщики с паразитологами. Экс-сотрудники думы смогут бесплатно ходить на лечебный массаж, сдавать самые различные анализы, получать помощь на дому и лечить зубы. Ранее URA.RU писало, что полисы ДМС за бюджетный счет закупают и для работников тюменского правительства. К примеру, VIP-страховки предоставляют айтишникам.
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