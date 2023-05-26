26 мая 2023
25 мая 2023

Курганцы пожаловались на травмоопасные ступеньки обновленного стадиона. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Абитуриенты военных вузов сдают экзамен по физкультуре. Курган, гто, спорт, центральный стадион, бег, стадион
В Кургане на стадионе из ступенек торчит травмоопасная арматура Фото:

В Кургане жители пожаловались на разбитые бетонные ступеньки недавно отремонтированного стадиона на проспекте Конституции, 54а. О проблеме одна из горожанок написала на сайте «Обратись».

«Ступеньки обновленного стадиона в ужасном состоянии. От имени родителей, прошу решить проблему, чтобы избежать травмоопасных ситуаций с нашими детьми», — написано в обращении.

Про разбитые ступеньки с торчащей арматурой писали курганцы и в соцсетях. По словам жителей, на стадионе тренируются подростки из детской спортивной школы, так и до беды недалеко.

Представители департамента социальной политики мэрии Кургана сообщили в ответе на портале «Обратись», что летом текущего года уже запланирован ремонт лестницы для спуска на стадион на проспекте Конституции, 54а.

Ступеньки на стадионе в Кургане, проспект Конституции, 54,а
Ступеньки на стадионе в Кургане, проспект Конституции, 54,а

Ранее URA.RU писало, что в Кургане после жалоб жителей поселка Энергетики на нехватку спортивных объектов, власти запланировали монтаж площадки для воркаута. Об этом сообщается на сайте ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

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В Кургане жители пожаловались на разбитые бетонные ступеньки недавно отремонтированного стадиона на проспекте Конституции, 54а. О проблеме одна из горожанок написала на сайте «Обратись». «Ступеньки обновленного стадиона в ужасном состоянии. От имени родителей, прошу решить проблему, чтобы избежать травмоопасных ситуаций с нашими детьми», — написано в обращении. Про разбитые ступеньки с торчащей арматурой писали курганцы и в соцсетях. По словам жителей, на стадионе тренируются подростки из детской спортивной школы, так и до беды недалеко. Представители департамента социальной политики мэрии Кургана сообщили в ответе на портале «Обратись», что летом текущего года уже запланирован ремонт лестницы для спуска на стадион на проспекте Конституции, 54а. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после жалоб жителей поселка Энергетики на нехватку спортивных объектов, власти запланировали монтаж площадки для воркаута. Об этом сообщается на сайте ЦУР в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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