Курганцы пожаловались на травмоопасные ступеньки обновленного стадиона. Фото

27 мая 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

В Кургане на стадионе из ступенек торчит травмоопасная арматура Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане жители пожаловались на разбитые бетонные ступеньки недавно отремонтированного стадиона на проспекте Конституции, 54а. О проблеме одна из горожанок написала на сайте «Обратись». «Ступеньки обновленного стадиона в ужасном состоянии. От имени родителей, прошу решить проблему, чтобы избежать травмоопасных ситуаций с нашими детьми», — написано в обращении. Про разбитые ступеньки с торчащей арматурой писали курганцы и в соцсетях. По словам жителей, на стадионе тренируются подростки из детской спортивной школы, так и до беды недалеко. Представители департамента социальной политики мэрии Кургана сообщили в ответе на портале «Обратись», что летом текущего года уже запланирован ремонт лестницы для спуска на стадион на проспекте Конституции, 54а. Ступеньки на стадионе в Кургане, проспект Конституции, 54,а Фото с портала «Обратись» Ранее URA.RU писало, что в Кургане после жалоб жителей поселка Энергетики на нехватку спортивных объектов, власти запланировали монтаж площадки для воркаута. Об этом сообщается на сайте ЦУР в соцсети «ВКонтакте».

В Кургане жители пожаловались на разбитые бетонные ступеньки недавно отремонтированного стадиона на проспекте Конституции, 54а. О проблеме одна из горожанок написала на сайте «Обратись». «Ступеньки обновленного стадиона в ужасном состоянии. От имени родителей, прошу решить проблему, чтобы избежать травмоопасных ситуаций с нашими детьми», — написано в обращении. Про разбитые ступеньки с торчащей арматурой писали курганцы и в соцсетях. По словам жителей, на стадионе тренируются подростки из детской спортивной школы, так и до беды недалеко. Представители департамента социальной политики мэрии Кургана сообщили в ответе на портале «Обратись», что летом текущего года уже запланирован ремонт лестницы для спуска на стадион на проспекте Конституции, 54а. Ранее URA.RU писало, что в Кургане после жалоб жителей поселка Энергетики на нехватку спортивных объектов, власти запланировали монтаж площадки для воркаута. Об этом сообщается на сайте ЦУР в соцсети «ВКонтакте».