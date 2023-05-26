В Кургане жители пожаловались на разбитые бетонные ступеньки недавно отремонтированного стадиона на проспекте Конституции, 54а. О проблеме одна из горожанок написала на сайте «Обратись».
«Ступеньки обновленного стадиона в ужасном состоянии. От имени родителей, прошу решить проблему, чтобы избежать травмоопасных ситуаций с нашими детьми», — написано в обращении.
Про разбитые ступеньки с торчащей арматурой писали курганцы и в соцсетях. По словам жителей, на стадионе тренируются подростки из детской спортивной школы, так и до беды недалеко.
Представители департамента социальной политики мэрии Кургана сообщили в ответе на портале «Обратись», что летом текущего года уже запланирован ремонт лестницы для спуска на стадион на проспекте Конституции, 54а.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане после жалоб жителей поселка Энергетики на нехватку спортивных объектов, власти запланировали монтаж площадки для воркаута. Об этом сообщается на сайте ЦУР в соцсети «ВКонтакте».
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