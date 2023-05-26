В ЯНАО с помощью беспилотника выявили нарушения правил пожарной безопасности

27 мая 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

В мэрию Шурышкарского района (ЯНАО) направлены фото и видеоматериалы для принятия мер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шурышкарском районе (ЯНАО) с помощью беспилотника выявлены нарушения требований пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности округа. «С помощью беспилотника осуществлен осмотр семи населенных пунктов Шурышкарского района, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, на предмет их противопожарной защищенности. В ходе облетов выявлены нарушения», — сообщается в официальном telegram-канале департамента. Уточняется, что в администрацию Шурышкарского района были направлены фото и видеоматериалы для принятия мер. Полученную в ходе осмотров с воздуха информацию планируют использовать при проведении выездных осмотров населенных пунктов межведомственными комиссиями. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО прокуратура обсудила имеющиеся проблемы и недостатки подготовки при подготовке к пожароопасному периоду. На заседании был определен комплекс мер по предупреждению возникновения и развития лесных пожаров.

В Шурышкарском районе (ЯНАО) с помощью беспилотника выявлены нарушения требований пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности округа. «С помощью беспилотника осуществлен осмотр семи населенных пунктов Шурышкарского района, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, на предмет их противопожарной защищенности. В ходе облетов выявлены нарушения», — сообщается в официальном telegram-канале департамента. Уточняется, что в администрацию Шурышкарского района были направлены фото и видеоматериалы для принятия мер. Полученную в ходе осмотров с воздуха информацию планируют использовать при проведении выездных осмотров населенных пунктов межведомственными комиссиями. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО прокуратура обсудила имеющиеся проблемы и недостатки подготовки при подготовке к пожароопасному периоду. На заседании был определен комплекс мер по предупреждению возникновения и развития лесных пожаров.