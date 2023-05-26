26 мая 2023
25 мая 2023

В ЯНАО с помощью беспилотника выявили нарушения правил пожарной безопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, бпла, дрон
В мэрию Шурышкарского района (ЯНАО) направлены фото и видеоматериалы для принятия мер Фото:

В Шурышкарском районе (ЯНАО) с помощью беспилотника выявлены нарушения требований пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности округа.

«С помощью беспилотника осуществлен осмотр семи населенных пунктов Шурышкарского района, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, на предмет их противопожарной защищенности. В ходе облетов выявлены нарушения», — сообщается в официальном telegram-канале департамента.

Уточняется, что в администрацию Шурышкарского района были направлены фото и видеоматериалы для принятия мер. Полученную в ходе осмотров с воздуха информацию планируют использовать при проведении выездных осмотров населенных пунктов межведомственными комиссиями.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО прокуратура обсудила имеющиеся проблемы и недостатки подготовки при подготовке к пожароопасному периоду. На заседании был определен комплекс мер по предупреждению возникновения и развития лесных пожаров.

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В Шурышкарском районе (ЯНАО) с помощью беспилотника выявлены нарушения требований пожарной безопасности в населенных пунктах, подверженных угрозе перехода лесных пожаров. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности округа. «С помощью беспилотника осуществлен осмотр семи населенных пунктов Шурышкарского района, подверженных угрозе перехода лесных пожаров, на предмет их противопожарной защищенности. В ходе облетов выявлены нарушения», — сообщается в официальном telegram-канале департамента. Уточняется, что в администрацию Шурышкарского района были направлены фото и видеоматериалы для принятия мер. Полученную в ходе осмотров с воздуха информацию планируют использовать при проведении выездных осмотров населенных пунктов межведомственными комиссиями. Ранее URA.RU сообщало о том, что в ЯНАО прокуратура обсудила имеющиеся проблемы и недостатки подготовки при подготовке к пожароопасному периоду. На заседании был определен комплекс мер по предупреждению возникновения и развития лесных пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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