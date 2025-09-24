Постпредство КНР: США не смогут сорвать контракты России по энергетике

Китай сохранит контракты с Россией вопреки давлению США
Попытки США оказать давление на Пекин не заставят его отказаться от контрактов с Россией на поставку энергоносителей. Об этом заявила поверенная в делах постпредства КНР при Всемирной торговой организации Ли Ихонг.

«Попытки США вынудить Китай прекратить закупки российских энергоносителей не повлияют на действующие контракты между Москвой и Пекином. Отношения между РФ и КНР носят всесторонний и глубокий характер, что неоднократно подтверждалось на высшем уровне», — сказала Ихонг. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп на заседании Генассамблеи ООН выразил недовольство тем, что Китай и Индия продолжают закупать российские энергоносители, назвав эти страны основными финансовыми донорами украинского конфликта. Вашингтон уже неоднократно призывал Пекин отказаться от экономического сотрудничества с Москвой, однако китайская сторона последовательно отвергает такие требования.

