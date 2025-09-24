В ЯНАО закрыто движение по главной переправе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение паромов остановлено из-за усиления ветра
Движение паромов остановлено из-за усиления ветра Фото:

Паромы между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО вечером 24 сентября остановили движение. Об этом сообщает информационный портал о текущем состоянии переправы.

«Текущее состояние паромной переправы — движение паромов приостановлено», — говорится в сообщении. Ограничение началось вечером 24 сентября из-за усиления ветра. Его порывы составляют более 10 м/с.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Паромы между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО вечером 24 сентября остановили движение. Об этом сообщает информационный портал о текущем состоянии переправы. «Текущее состояние паромной переправы — движение паромов приостановлено», — говорится в сообщении. Ограничение началось вечером 24 сентября из-за усиления ветра. Его порывы составляют более 10 м/с.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...