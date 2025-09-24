В ЯНАО закрыто движение по главной переправе

Движение паромов остановлено из-за усиления ветра
Паромы между Салехардом и Лабытнанги в ЯНАО вечером 24 сентября остановили движение. Об этом сообщает информационный портал о текущем состоянии переправы.
«Текущее состояние паромной переправы — движение паромов приостановлено», — говорится в сообщении. Ограничение началось вечером 24 сентября из-за усиления ветра. Его порывы составляют более 10 м/с.
