Стубб: военная часть гарантий для Украины почти готова

Военная составляющая международных гарантий безопасности для Украины практически готова. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
«Завершаются работы над военной составляющей гарантий безопасности для Украины. Основная ответственность в вопросах обороны будет лежать на самой Украине и ее армии, которую будет поддерживать Европа. Соответствующие договоренности находятся на финальной стадии проработки», — сказал Стубб. Его слова передает РИА Новости.
Ранее Стубб заявлял, что Европа не будет учитывать мнение России при разработке гарантий безопасности для Украины и готова к возможной военной эскалации. Кроме того, на саммите в Париже 26 стран выразили готовность рассмотреть размещение сил сдерживания на Украине после достижения соглашения о прекращении огня.
