Свердловские погорельцы обратились к Владимиру Путину. Видео

Жители Сосьвы, потерявшие дома из-за пожаров, записали видеообращение к Владимиру Путину

27 мая 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Жители недовольны ходом строительства жилья после пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Жители поселка Сосьва (Свердловская область), потерявшие дома в пожаре 25 апреля, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они просят главу государства проконтролировать ход строительства жилых домов для погорельцев. «Просим взять под свой контроль строительства жилья для погорельцев. Дома то строят, то останавливают строительство. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а строят дома 42 квадратных метра на семью с одной жилой комнатой 14 квадратных метров», — говорится в обращении. Пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля. Причиной пожара стало нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Пострадавшим жителям выплатят материальную помощь до 300 тысяч рублей и построят новые дома. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению новым жильем погорельцев.

Жители поселка Сосьва (Свердловская область), потерявшие дома в пожаре 25 апреля, записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. В нем они просят главу государства проконтролировать ход строительства жилых домов для погорельцев. «Просим взять под свой контроль строительства жилья для погорельцев. Дома то строят, то останавливают строительство. Обещано строительство домов по количеству проживающих, а строят дома 42 квадратных метра на семью с одной жилой комнатой 14 квадратных метров», — говорится в обращении. Пожар в поселке Сосьва начался 25 апреля. Причиной пожара стало нарушение техники безопасности при сжигании опилок на местной лесопилке. Пострадавшим жителям выплатят материальную помощь до 300 тысяч рублей и построят новые дома. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил принять меры по обеспечению новым жильем погорельцев.