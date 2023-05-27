Полковник Кнутов заявил о расширении зоны спецоперации

28 мая 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Украина пытается отвлечь общественность от своего провала в Артемовске, сказал Юрий Кнутов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зону спецоперации уже входят российские приграничные с Украиной территории. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «Зона спецоперации уже давно расширилась. Прошел уже не первый рейд украинцев. Обстрелы тоже идут постоянно на этой территории России по границе до 24 февраля 2022 года (Брянская, Курская, Белгородская области — прим. URA.RU). Поэтому, к сожалению, она уже давно стала частью зоны боевых действий», — сказал Юрий Кнутов. Он отметил, что за попытками вторжений на территорию России стоит серьезная подготовка. «Киев хочет отвлечь внимание от освобождения Артемовска. Украина пытается это представить как партизанский рейд, хотя за всеми этими так называемыми партизанами стоит два направления разведки Министерства обороны Украины. А они хорошо оснащены американской техникой», — подчеркнул полковник в отставке. Украинская диверсионно-разведывательная группа прорвалась в Белгородскую область 22 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Украина совершила атаку на Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание от успеха России в Бахмуте (Артемовске). В Брянской области БПЛА атаковал автомобиль «Нива», принадлежавший Минобороны РФ 27 мая. В результате происшествия сообщается о гибели военных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В зону спецоперации уже входят российские приграничные с Украиной территории. Об этом в беседе с URA.RU заявил директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «Зона спецоперации уже давно расширилась. Прошел уже не первый рейд украинцев. Обстрелы тоже идут постоянно на этой территории России по границе до 24 февраля 2022 года (Брянская, Курская, Белгородская области — прим. URA.RU). Поэтому, к сожалению, она уже давно стала частью зоны боевых действий», — сказал Юрий Кнутов. Он отметил, что за попытками вторжений на территорию России стоит серьезная подготовка. «Киев хочет отвлечь внимание от освобождения Артемовска. Украина пытается это представить как партизанский рейд, хотя за всеми этими так называемыми партизанами стоит два направления разведки Министерства обороны Украины. А они хорошо оснащены американской техникой», — подчеркнул полковник в отставке. Украинская диверсионно-разведывательная группа прорвалась в Белгородскую область 22 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Украина совершила атаку на Белгородскую область, чтобы отвлечь внимание от успеха России в Бахмуте (Артемовске). В Брянской области БПЛА атаковал автомобиль «Нива», принадлежавший Минобороны РФ 27 мая. В результате происшествия сообщается о гибели военных.