Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят предпринять еще одну попытку наступления на Артемовск (украинское название города — Бахмут), поэтому постепенно они начали стягивать силы в лесополосе в области. Об этом сообщили российские военкоры telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Враг снова пошел в наступление под Артемовском», — сообщает telegram-канал. Отмечается, что в ответ на это российские военные ударили по лесопосадке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» отряда «Невский». Корректировка огня велась беспилотником штурмового спецотряда «Волки». «На соледарском направлении враг начал накапливать силы в лесопосадке между населенными пунктами Зализнянское и Миньковка», — констатировали военкоры.
Артемовск был освобожден 20 мая силами ЧВК «Вагнер» при поддержке Минобороны РФ. Бои за город велись с августа 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин 26 мая подписал указ о включении Артемовска в зону ответственности администрации Шахтерска (Горловский район ДНР). Политолог Олег Соскин предрек президету Украины Владимиру Зеленскому новый удар после попытки атаковать Артемовск. По его словам, «что-то произойдет». Что именно — он не уточнил.
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