27 мая 2023

«РВ»: ВСУ начали накапливать силы под Артемовском для наступления

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия АТО и украинские блокпосты в Краматорске. Украина, военная техника, украинские войска, флаг
По данным источников, украинские войска снова «пошли в наступление» под Артемовском Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят предпринять еще одну попытку наступления на Артемовск (украинское название города — Бахмут), поэтому постепенно они начали стягивать силы в лесополосе в области. Об этом сообщили российские военкоры telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Враг снова пошел в наступление под Артемовском», — сообщает telegram-канал. Отмечается, что в ответ на это российские военные ударили по лесопосадке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» отряда «Невский». Корректировка огня велась беспилотником штурмового спецотряда «Волки». «На соледарском направлении враг начал накапливать силы в лесопосадке между населенными пунктами Зализнянское и Миньковка», — констатировали военкоры.

Артемовск был освобожден 20 мая силами ЧВК «Вагнер» при поддержке Минобороны РФ. Бои за город велись с августа 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин 26 мая подписал указ о включении Артемовска в зону ответственности администрации Шахтерска (Горловский район ДНР). Политолог Олег Соскин предрек президету Украины Владимиру Зеленскому новый удар после попытки атаковать Артемовск. По его словам, «что-то произойдет». Что именно — он не уточнил.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят предпринять еще одну попытку наступления на Артемовск (украинское название города — Бахмут), поэтому постепенно они начали стягивать силы в лесополосе в области. Об этом сообщили российские военкоры telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». «Враг снова пошел в наступление под Артемовском», — сообщает telegram-канал. Отмечается, что в ответ на это российские военные ударили по лесопосадке из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» отряда «Невский». Корректировка огня велась беспилотником штурмового спецотряда «Волки». «На соледарском направлении враг начал накапливать силы в лесопосадке между населенными пунктами Зализнянское и Миньковка», — констатировали военкоры. Артемовск был освобожден 20 мая силами ЧВК «Вагнер» при поддержке Минобороны РФ. Бои за город велись с августа 2022 года. Врио главы ДНР Денис Пушилин 26 мая подписал указ о включении Артемовска в зону ответственности администрации Шахтерска (Горловский район ДНР). Политолог Олег Соскин предрек президету Украины Владимиру Зеленскому новый удар после попытки атаковать Артемовск. По его словам, «что-то произойдет». Что именно — он не уточнил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...