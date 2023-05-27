В Тюменской области лес завален мусором. Видео

28 мая 2023 в 20:27 Размер текста - 17 +

На кадрах видны черные пакеты, старые ботинки, разные деревяшки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Бушуево (Тюменская область, Юргинский район) лес завален разным мусором. Об этом рассказал местный житель в социальных сетях. «В Юргинском районе 28 мая можно увидеть вот такую свалку, которая образовалась в лесу. Природа-мать мудра, да сын безмозглый», — цитирует Шекспира в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень» житель района. К своему посту он прикрепляет длинное видео, на котором можно оценить весь масштаб загрязнения природы. На кадрах показаны черные пакеты, старые ботинки, разные деревяшки и многое другое. URA.RU направило запрос в департамент недропользования и экологии Тюменской области, а также в пресс-службу администрации региона. Ответ на них ожидается. Ранее растаявший снег в Тюмени вскрыл горы мусора в одном из дворов города. По этому поводу жители района пожаловались в соцсетях. В ответ на это комментаторы обрушились с критикой на жильцов домов, напомнив им о социальной ответственности друг перед другом.

В селе Бушуево (Тюменская область, Юргинский район) лес завален разным мусором. Об этом рассказал местный житель в социальных сетях. «В Юргинском районе 28 мая можно увидеть вот такую свалку, которая образовалась в лесу. Природа-мать мудра, да сын безмозглый», — цитирует Шекспира в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень» житель района. К своему посту он прикрепляет длинное видео, на котором можно оценить весь масштаб загрязнения природы. На кадрах показаны черные пакеты, старые ботинки, разные деревяшки и многое другое. URA.RU направило запрос в департамент недропользования и экологии Тюменской области, а также в пресс-службу администрации региона. Ответ на них ожидается. Ранее растаявший снег в Тюмени вскрыл горы мусора в одном из дворов города. По этому поводу жители района пожаловались в соцсетях. В ответ на это комментаторы обрушились с критикой на жильцов домов, напомнив им о социальной ответственности друг перед другом.