27 мая 2023
26 мая 2023

В Тюменской области лес завален мусором. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, мусор, лес
На кадрах видны черные пакеты, старые ботинки, разные деревяшки Фото:

В селе Бушуево (Тюменская область, Юргинский район) лес завален разным мусором. Об этом рассказал местный житель в социальных сетях.

«В Юргинском районе 28 мая можно увидеть вот такую свалку, которая образовалась в лесу. Природа-мать мудра, да сын безмозглый», — цитирует Шекспира в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень» житель района. К своему посту он прикрепляет длинное видео, на котором можно оценить весь масштаб загрязнения природы. На кадрах показаны черные пакеты, старые ботинки, разные деревяшки и многое другое.

URA.RU направило запрос в департамент недропользования и экологии Тюменской области, а также в пресс-службу администрации региона. Ответ на них ожидается.

Ранее растаявший снег в Тюмени вскрыл горы мусора в одном из дворов города. По этому поводу жители района пожаловались в соцсетях. В ответ на это комментаторы обрушились с критикой на жильцов домов, напомнив им о социальной ответственности друг перед другом.

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В селе Бушуево (Тюменская область, Юргинский район) лес завален разным мусором. Об этом рассказал местный житель в социальных сетях. «В Юргинском районе 28 мая можно увидеть вот такую свалку, которая образовалась в лесу. Природа-мать мудра, да сын безмозглый», — цитирует Шекспира в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ЧС Тюмень» житель района. К своему посту он прикрепляет длинное видео, на котором можно оценить весь масштаб загрязнения природы. На кадрах показаны черные пакеты, старые ботинки, разные деревяшки и многое другое. URA.RU направило запрос в департамент недропользования и экологии Тюменской области, а также в пресс-службу администрации региона. Ответ на них ожидается. Ранее растаявший снег в Тюмени вскрыл горы мусора в одном из дворов города. По этому поводу жители района пожаловались в соцсетях. В ответ на это комментаторы обрушились с критикой на жильцов домов, напомнив им о социальной ответственности друг перед другом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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