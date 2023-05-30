30 мая 2023

Работникам курганского оборонного завода из-за жары сократят рабочие дни

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганмашзавод. Курган, кмз, курганмашзавод
На «Курганмашзаводе» сократят смены из-за жары Фото:

Работникам Курганского машиностроительного завода (КМЗ) из-за жары планируют сокращать рабочие дни. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа работников предприятия.

«На заводе ввели приказ, по которому в помещениях, где температура превысит нормы СанПиНа, будут вводить сокращенный день. Например, там, где нет кондиционеров. Также из-за жары могут менять график на вечерние или ночные смены», — рассказал инсайдер. Источник уточнил, что приказ будет действовать до конца лета.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод». На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» перешел на круглосуточный режим работы. Это связано с тем, что предприятие выполняет гособоронзаказ. Позже стало известно, что сотрудники будут работать по субботам. Также сообщалось, что сотрудникам оборонного завода отменили отпуска на 2023 год.

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Работникам Курганского машиностроительного завода (КМЗ) из-за жары планируют сокращать рабочие дни. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа работников предприятия. «На заводе ввели приказ, по которому в помещениях, где температура превысит нормы СанПиНа, будут вводить сокращенный день. Например, там, где нет кондиционеров. Также из-за жары могут менять график на вечерние или ночные смены», — рассказал инсайдер. Источник уточнил, что приказ будет действовать до конца лета. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» перешел на круглосуточный режим работы. Это связано с тем, что предприятие выполняет гособоронзаказ. Позже стало известно, что сотрудники будут работать по субботам. Также сообщалось, что сотрудникам оборонного завода отменили отпуска на 2023 год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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