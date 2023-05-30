Работникам курганского оборонного завода из-за жары сократят рабочие дни

31 мая 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

На «Курганмашзаводе» сократят смены из-за жары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работникам Курганского машиностроительного завода (КМЗ) из-за жары планируют сокращать рабочие дни. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа работников предприятия. «На заводе ввели приказ, по которому в помещениях, где температура превысит нормы СанПиНа, будут вводить сокращенный день. Например, там, где нет кондиционеров. Также из-за жары могут менять график на вечерние или ночные смены», — рассказал инсайдер. Источник уточнил, что приказ будет действовать до конца лета. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» перешел на круглосуточный режим работы. Это связано с тем, что предприятие выполняет гособоронзаказ. Позже стало известно, что сотрудники будут работать по субботам. Также сообщалось, что сотрудникам оборонного завода отменили отпуска на 2023 год.

Работникам Курганского машиностроительного завода (КМЗ) из-за жары планируют сокращать рабочие дни. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из числа работников предприятия. «На заводе ввели приказ, по которому в помещениях, где температура превысит нормы СанПиНа, будут вводить сокращенный день. Например, там, где нет кондиционеров. Также из-за жары могут менять график на вечерние или ночные смены», — рассказал инсайдер. Источник уточнил, что приказ будет действовать до конца лета. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ПАО «Курганмашзавод». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» перешел на круглосуточный режим работы. Это связано с тем, что предприятие выполняет гособоронзаказ. Позже стало известно, что сотрудники будут работать по субботам. Также сообщалось, что сотрудникам оборонного завода отменили отпуска на 2023 год.