В российских школах начнут ставить оценки за поведение с 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оценки за поведение будут выставляться ученикам с первого по восьмой классы
Оценки за поведение будут выставляться ученикам с первого по восьмой классы Фото:

С 1 сентября 2025 года в 84 школах нескольких регионов России начнется пилотное внедрение новой системы оценивания поведения учеников с первого по восьмой класс. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения РФ Ольга Колударова на заседании Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС).

«Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года», — пояснила Ольга Колударова, ее слова передали в официальном telegram-канале Минпросвещения России. Она отметила, что выпускные классы не участвуют в эксперименте — такое решение было принято, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на учеников в период подготовки к экзаменам. В случае успешной апробации проект планируется распространить на всех школьников.

Критерии и принципы оценки поведения разработаны с учетом мнения педагогического коллектива и родительского сообщества. Предполагается, что оценку будет выставлять классный руководитель, опираясь на отзывы учителей и администрации школы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 сентября 2025 года в 84 школах нескольких регионов России начнется пилотное внедрение новой системы оценивания поведения учеников с первого по восьмой класс. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения РФ Ольга Колударова на заседании Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС). «Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года», — пояснила Ольга Колударова, ее слова передали в официальном telegram-канале Минпросвещения России. Она отметила, что выпускные классы не участвуют в эксперименте — такое решение было принято, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на учеников в период подготовки к экзаменам. В случае успешной апробации проект планируется распространить на всех школьников. Критерии и принципы оценки поведения разработаны с учетом мнения педагогического коллектива и родительского сообщества. Предполагается, что оценку будет выставлять классный руководитель, опираясь на отзывы учителей и администрации школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...