В российских школах начнут ставить оценки за поведение с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года в 84 школах нескольких регионов России начнется пилотное внедрение новой системы оценивания поведения учеников с первого по восьмой класс. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения РФ Ольга Колударова на заседании Всероссийского экспертного педагогического совета (ВЭПС).
«Оценки поведения мы предлагаем выставлять с 1-го по 8-й класс в пилотном режиме в течение всего учебного года», — пояснила Ольга Колударова, ее слова передали в официальном telegram-канале Минпросвещения России. Она отметила, что выпускные классы не участвуют в эксперименте — такое решение было принято, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на учеников в период подготовки к экзаменам. В случае успешной апробации проект планируется распространить на всех школьников.
Критерии и принципы оценки поведения разработаны с учетом мнения педагогического коллектива и родительского сообщества. Предполагается, что оценку будет выставлять классный руководитель, опираясь на отзывы учителей и администрации школы.
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