Бойцы ВС РФ в рукопашном бою уничтожили иностранных наемников в Ялте

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Военнослужащие РФ заявили о присутствии иностранных наемников ВСУ в ДНР
Военнослужащие РФ заявили о присутствии иностранных наемников ВСУ в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Двое бойцов 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» в селе Ялта на западе ДНР в рукопашном бою уничтожили двоих иностранных наемников. Об этом рассказал участник столкновения, оператор с позывным Димон.

«В Ялте вот двоих наемников встретили. Мой командир, командир нашей группы — Пуля позывной, вот у него есть нож тактический, не нашего производства, американского. Трофей. Вот двоих мы там уничтожили, этих двух наемников. В рукопашную», — поделился историей военнослужащий. Его слова передает ТАСС. 

Командир штурмовой группы с позывным Тима уточнил, что данные радиоперехватов указывали на присутствие в районе англоговорящих наемников. По его словам, это подтверждает участие иностранных бойцов в конфликте на стороне украинских сил.

Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Ялта, о чем стало известно 25 июня. В ходе операции подразделения РФ использовали тактическую уловку, обойдя противника с фланга и взяв его в окружение.

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Двое бойцов 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» в селе Ялта на западе ДНР в рукопашном бою уничтожили двоих иностранных наемников. Об этом рассказал участник столкновения, оператор с позывным Димон. «В Ялте вот двоих наемников встретили. Мой командир, командир нашей группы — Пуля позывной, вот у него есть нож тактический, не нашего производства, американского. Трофей. Вот двоих мы там уничтожили, этих двух наемников. В рукопашную», — поделился историей военнослужащий. Его слова передает ТАСС.  Командир штурмовой группы с позывным Тима уточнил, что данные радиоперехватов указывали на присутствие в районе англоговорящих наемников. По его словам, это подтверждает участие иностранных бойцов в конфликте на стороне украинских сил. Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Ялта, о чем стало известно 25 июня. В ходе операции подразделения РФ использовали тактическую уловку, обойдя противника с фланга и взяв его в окружение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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