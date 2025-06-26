Двое бойцов 36-й Гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» в селе Ялта на западе ДНР в рукопашном бою уничтожили двоих иностранных наемников. Об этом рассказал участник столкновения, оператор с позывным Димон.
«В Ялте вот двоих наемников встретили. Мой командир, командир нашей группы — Пуля позывной, вот у него есть нож тактический, не нашего производства, американского. Трофей. Вот двоих мы там уничтожили, этих двух наемников. В рукопашную», — поделился историей военнослужащий. Его слова передает ТАСС.
Командир штурмовой группы с позывным Тима уточнил, что данные радиоперехватов указывали на присутствие в районе англоговорящих наемников. По его словам, это подтверждает участие иностранных бойцов в конфликте на стороне украинских сил.
Российские вооруженные силы освободили населенный пункт Ялта, о чем стало известно 25 июня. В ходе операции подразделения РФ использовали тактическую уловку, обойдя противника с фланга и взяв его в окружение.
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