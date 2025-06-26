Полпред Жога призвал наносить удары в «информационной войне». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жога встретился с журналистами и блогерами
Жога встретился с журналистами и блогерами Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога провел встречу с участниками образовательной программы «Мастерская новых медиа», в ходе которой призвал наносить удары в информационной войне, ведущей против России. В мероприятии приняли участие 70 журналистов, пиарщиков, продюсеров и блогеров, рассказал Жога.

«Особо радостно было видеть представителей регионов Уральского федерального округа и Донбасса. Тема нашей встречи — образ участника СВО — очень актуальная. Против России ведется жесточайшая информационная война. Наша Родина должна не только отвечать на вызовы противника, но и наносить собственные удары, забирая инициативу», — написал полпред в своем telegram-канале.

По его словам, представителям медиа необходимо объективно, открыто и честно рассказывать о фронтовиках, ценностях страны и достижениях. «Нужно понимать, что информационная война с окончанием „горячей“ фазы СВО не закончится», — пояснил Жога.

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Полпред президента в УрФО Артем Жога провел встречу с участниками образовательной программы «Мастерская новых медиа», в ходе которой призвал наносить удары в информационной войне, ведущей против России. В мероприятии приняли участие 70 журналистов, пиарщиков, продюсеров и блогеров, рассказал Жога. «Особо радостно было видеть представителей регионов Уральского федерального округа и Донбасса. Тема нашей встречи — образ участника СВО — очень актуальная. Против России ведется жесточайшая информационная война. Наша Родина должна не только отвечать на вызовы противника, но и наносить собственные удары, забирая инициативу», — написал полпред в своем telegram-канале. По его словам, представителям медиа необходимо объективно, открыто и честно рассказывать о фронтовиках, ценностях страны и достижениях. «Нужно понимать, что информационная война с окончанием „горячей“ фазы СВО не закончится», — пояснил Жога.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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