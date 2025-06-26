Полпред президента в УрФО Артем Жога провел встречу с участниками образовательной программы «Мастерская новых медиа», в ходе которой призвал наносить удары в информационной войне, ведущей против России. В мероприятии приняли участие 70 журналистов, пиарщиков, продюсеров и блогеров, рассказал Жога.
«Особо радостно было видеть представителей регионов Уральского федерального округа и Донбасса. Тема нашей встречи — образ участника СВО — очень актуальная. Против России ведется жесточайшая информационная война. Наша Родина должна не только отвечать на вызовы противника, но и наносить собственные удары, забирая инициативу», — написал полпред в своем telegram-канале.
По его словам, представителям медиа необходимо объективно, открыто и честно рассказывать о фронтовиках, ценностях страны и достижениях. «Нужно понимать, что информационная война с окончанием „горячей“ фазы СВО не закончится», — пояснил Жога.
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