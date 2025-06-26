Экс-глава РПЛ анонсировал возвращение российских клубов на мировые турниры

Возвращение российских клубов и сборной на международные турниры по футболу может состояться уже в ближайшее время. Об этом заявил экс-глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.
«С момента введения санкций РФС ведет работу. Пусть она не афишируется. В ближайшее время мы будем ожидать возврат наших клубов и сборной на международную арену», — сказал Прядкин на конференции Российского футбольного союза (РФС), где выступает в качестве представителя УЕФА. Его слова приводит «Матч ТВ».
Он также отметил, что благодаря работе РФС российская сборная по футболу продолжает выступать на международных матчах, которые интересны болельщикам. Прядкин добавил, что несмотря на санкции, ведущие мировые клубы приглашают к себе игроков из России. Экс-глава РПЛ подчеркнул, что РФС не станут лишать места в составе УЕФА.
«РФС делает все, чтобы российские клубы вернулись на международные арены. РФС был и остается членом УЕФА, никто не будет убирать нас из членов УЕФА. Руководство проделывает работу и поддерживает нас, чтобы мы вернулись», — подчеркнул Прядкин.
Российские клубы и сборная были отстранены от международных турниров после введения санкций, и вопрос их возвращения остается предметом обсуждения на уровне ФИФА и УЕФА. Против снятия ограничений активно выступают футбольные федерации Украины, Англии, Польши, стран Балтии и Японии, а официальное рассмотрение вопроса на Конгрессе ФИФА в мае 2025 года не состоялось, несмотря на продолжающиеся дебаты среди делегатов.
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