Reuters узнал, как Киев будет бороться с влиянием России в Африке

Reuters: Киев захотел побороться с Россией за влияние на африканском континенте
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Киев поставляет африканским государствам продовольствие, чтобы закрепить свое влияние в этом регионе, пишет Reuters
Киев поставляет африканским государствам продовольствие, чтобы закрепить свое влияние в этом регионе, пишет Reuters Фото:

Украина намерена убедить африканские государства в схожести их опыта преодоления колониализма с ее противостоянием России, чтобы снизить влияние Москвы в регионе. Об этом сообщил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх.

"Украина хочет убедить африканские страны в том, что ее борьба с Россией, ее хозяином советских времен, имеет параллели с их собственными усилиями по преодолению наследия европейского колониализма", — заявил Субх. Его слова приводит Reuters.

В рамках этой стратегии Украина поставляет гуманитарную помощь малийским беженцам и предлагает обучение военных в Мавритании. Такие меры, по данным Reuters, направлены на укрепление связей с африканскими странами и снижение влияния России на континенте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина поддерживает террористическую активность в дружественных России африканских странах с целью открытия «второго фронта» против РФ. Она отметила, что украинские силы отступают под натиском российской армии и, по всей видимости, решили активизировать действия в Африке. Захарова также упомянула о подтвержденной украинскими чиновниками связи Киева с террористическими группировками. Ранее российские дипломаты обвиняли Киев в координации с террористами в регионе Сахеля и поставках оружия преступным организациям в Африке.

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Украина намерена убедить африканские государства в схожести их опыта преодоления колониализма с ее противостоянием России, чтобы снизить влияние Москвы в регионе. Об этом сообщил специальный представитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх. "Украина хочет убедить африканские страны в том, что ее борьба с Россией, ее хозяином советских времен, имеет параллели с их собственными усилиями по преодолению наследия европейского колониализма", — заявил Субх. Его слова приводит Reuters. В рамках этой стратегии Украина поставляет гуманитарную помощь малийским беженцам и предлагает обучение военных в Мавритании. Такие меры, по данным Reuters, направлены на укрепление связей с африканскими странами и снижение влияния России на континенте. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина поддерживает террористическую активность в дружественных России африканских странах с целью открытия «второго фронта» против РФ. Она отметила, что украинские силы отступают под натиском российской армии и, по всей видимости, решили активизировать действия в Африке. Захарова также упомянула о подтвержденной украинскими чиновниками связи Киева с террористическими группировками. Ранее российские дипломаты обвиняли Киев в координации с террористами в регионе Сахеля и поставках оружия преступным организациям в Африке.
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