Россияне жалуются на сбои приложения РЖД

Пользователи по всей России столкнулись с перебоями в работе мобильного приложения и сайта ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). По данным портала Downdetector, первые сообщения о сбоях начали поступать около 12:00 по московскому времени.
Наибольшее количество жалоб поступает из Санкт-Петербурга и Москвы — по 12% от общего числа обращений. Также значительное число сообщений зафиксировано из Орловской (9%) и Свердловской (5%) областей. Пользователи отмечают, что приложение не загружает данные и не позволяет войти в личный кабинет, а сайт периодически недоступен. Журналисты URA.RU подтвердили, что приложение не работает на Урале и в европейской части страны.
В пресс-службе РЖД подтвердили наличие технических проблем. «По техническим причинам мобильное приложение „РЖД Пассажирам“ временно может быть недоступным для пользователей. При этом сайт РЖД, веб-приложение, кассы на вокзалах и станциях функционируют в штатном режиме», — сообщили в компании. Среди пользователей, обратившихся на Downdetector, 56% жалуются на проблемы с доступом к сайту РЖД, а 38% — на сбои в работе мобильного приложения.
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