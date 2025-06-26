Верховный лидер Ирана объявил о победе Тегерана над Израилем

Иран победил Израиль, сообщил верховный лидер Хаменеи
новость из сюжетаВойна на Ближнем Востоке
Иран одержал победу в конфликте с Израилем. Такое заявление сделал Верховный лидер страны Али Хаменеи.
«Я поздравляю вас с победой над лживым сионистским режимом», — объявил иранский верховный лидер в обращении к нации. Оно опубликовано в соцсети X.
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