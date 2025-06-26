Верховный лидер Ирана объявил о победе Тегерана над Израилем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иран победил Израиль, сообщил верховный лидер Хаменеи
Иран победил Израиль, сообщил верховный лидер Хаменеи Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Иран одержал победу в конфликте с Израилем. Такое заявление сделал Верховный лидер страны Али Хаменеи.

«Я поздравляю вас с победой над лживым сионистским режимом», — объявил иранский верховный лидер в обращении к нации. Оно опубликовано в соцсети X.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иран одержал победу в конфликте с Израилем. Такое заявление сделал Верховный лидер страны Али Хаменеи. «Я поздравляю вас с победой над лживым сионистским режимом», — объявил иранский верховный лидер в обращении к нации. Оно опубликовано в соцсети X.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...