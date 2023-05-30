30 мая 2023

Сбербанк по ошибке перевел жительнице Тюменской области сотни тысяч рублей

Сбербанк подал в суд на жительницу Тюменской области, которой по ошибке перечислил больше 300 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, мегафон, сбербанк, сбер, сбербанк логотип, сберлоготип, мегафон логотип
В Сбербанке ошиблись и переслали деньги одной клиентки на счет другой Фото:

Сотрудник Сбербанка по ошибке перевел на счет жительницы Тюменской области 326 000 рублей, принадлежащие другой клиентке. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина добровольно не вернула деньги, и компания подала на нее в суд.

«Клиентка Сбербанка обратилась с просьбой о внесении наличных денег в размере 326 000 рублей на любой принадлежащий ей счет. Сотрудник банка ошибочно провела операцию на счет предыдущего клиента — Анны С., на счет которой был наложен арест. Связаться с ответчиком, в целях информирования об ошибочном зачислении, не удалось. Письма с предложениями о возврате также остались без ответа», — рассказали URA.RU в пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В итоге банк обратился в Ярковский районный суд с иском к получательнице транша. Женщину обвинили в неосновательном обогащении. Претензия Сбербанка была удовлетворена. Теперь Анна С. должна не только вернуть всю сумму, но даже больше: с нее взыщут госпошлину в 6 460 рублей.

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Сотрудник Сбербанка по ошибке перевел на счет жительницы Тюменской области 326 000 рублей, принадлежащие другой клиентке. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина добровольно не вернула деньги, и компания подала на нее в суд. «Клиентка Сбербанка обратилась с просьбой о внесении наличных денег в размере 326 000 рублей на любой принадлежащий ей счет. Сотрудник банка ошибочно провела операцию на счет предыдущего клиента — Анны С., на счет которой был наложен арест. Связаться с ответчиком, в целях информирования об ошибочном зачислении, не удалось. Письма с предложениями о возврате также остались без ответа», — рассказали URA.RU в пресс-службе судебной системы Тюменской области. В итоге банк обратился в Ярковский районный суд с иском к получательнице транша. Женщину обвинили в неосновательном обогащении. Претензия Сбербанка была удовлетворена. Теперь Анна С. должна не только вернуть всю сумму, но даже больше: с нее взыщут госпошлину в 6 460 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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