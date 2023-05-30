Сбербанк по ошибке перевел жительнице Тюменской области сотни тысяч рублей

Сотрудник Сбербанка по ошибке перевел на счет жительницы Тюменской области 326 000 рублей, принадлежащие другой клиентке. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Женщина добровольно не вернула деньги, и компания подала на нее в суд.
«Клиентка Сбербанка обратилась с просьбой о внесении наличных денег в размере 326 000 рублей на любой принадлежащий ей счет. Сотрудник банка ошибочно провела операцию на счет предыдущего клиента — Анны С., на счет которой был наложен арест. Связаться с ответчиком, в целях информирования об ошибочном зачислении, не удалось. Письма с предложениями о возврате также остались без ответа», — рассказали URA.RU в пресс-службе судебной системы Тюменской области.
В итоге банк обратился в Ярковский районный суд с иском к получательнице транша. Женщину обвинили в неосновательном обогащении. Претензия Сбербанка была удовлетворена. Теперь Анна С. должна не только вернуть всю сумму, но даже больше: с нее взыщут госпошлину в 6 460 рублей.
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