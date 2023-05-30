Тюменские врачи спасли пассажирку самолета из Москвы

Тюменские медики в воздухе оказали помощь пассажирке, которой стало плохо в самолете из Москвы в Тюмень

31 мая 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

После приземления самолета женщину передали медикам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одной из пассажирок борта из Москвы в Тюмень стало плохо прямо в полете, на помощь женщине пришли два тюменских медика. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Женщине стало плохо во время полета из Москвы в Тюмень в ночь с 30 на 31 мая. На борту находились заместитель главного врача „Областной клинической психиатрической больницы“ Надежда Спадерова и врач-косметолог „Графт Клиник“ Юлия Жукова. Они провели осмотр, приняли меры для купирования симптомов», — сообщили в инфоцентре властей Тюменской области. Благодаря помощи медиков пассажирке стало лучше. Когда самолет сел в Тюмени, женщину передали врачам для дальнейшего оказания помощи.

Одной из пассажирок борта из Москвы в Тюмень стало плохо прямо в полете, на помощь женщине пришли два тюменских медика. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Женщине стало плохо во время полета из Москвы в Тюмень в ночь с 30 на 31 мая. На борту находились заместитель главного врача „Областной клинической психиатрической больницы“ Надежда Спадерова и врач-косметолог „Графт Клиник“ Юлия Жукова. Они провели осмотр, приняли меры для купирования симптомов», — сообщили в инфоцентре властей Тюменской области. Благодаря помощи медиков пассажирке стало лучше. Когда самолет сел в Тюмени, женщину передали врачам для дальнейшего оказания помощи.