Тюменские врачи спасли пассажирку самолета из Москвы

Одной из пассажирок борта из Москвы в Тюмень стало плохо прямо в полете, на помощь женщине пришли два тюменских медика. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Женщине стало плохо во время полета из Москвы в Тюмень в ночь с 30 на 31 мая. На борту находились заместитель главного врача „Областной клинической психиатрической больницы“ Надежда Спадерова и врач-косметолог „Графт Клиник“ Юлия Жукова. Они провели осмотр, приняли меры для купирования симптомов», — сообщили в инфоцентре властей Тюменской области.
Благодаря помощи медиков пассажирке стало лучше. Когда самолет сел в Тюмени, женщину передали врачам для дальнейшего оказания помощи.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.